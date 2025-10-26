Menu Rechercher
Commenter
Liga

Real Madrid : Pedri veut arrêter l’incroyable Kylian Mbappé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pedri en conférence de presse @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour un Clasico qui s’annonce explosif. Ayant deux points d’avance sur son rival, le club de la capitale a l’occasion de prendre cinq points d’avance dans la course au titre sur son ennemi catalan. Une rencontre qui va également briller par les individualités présentes sur le terrain. Du côté du Real, tous les yeux seront rivés sur Kylian Mbappé. Auteur de 15 buts et 2 passes décisives en 12 matches, le Bondynois a obtenu ce dimanche les louanges de Pedri.

La suite après cette publicité

Au micro de DAZN, le milieu espagnol du Barça a confié qu’il admirait son adversaire : «Par-dessus tout, je pense qu’aujourd’hui ils ont beaucoup plus de poids dans le jeu. Ils essayent beaucoup plus de contrôler le jeu et d’avoir plus le ballon. Kylian est incroyable en ce moment. Nous savons déjà ce qu’il faut faire. Dimanche, nous essayerons de les arrêter.»

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Barcelone
Pedri
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Barcelone Logo Barcelone
Pedri Pedri
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier