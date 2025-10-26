Real Madrid : Pedri veut arrêter l’incroyable Kylian Mbappé

Ce dimanche, le Real Madrid reçoit le FC Barcelone pour un Clasico qui s’annonce explosif. Ayant deux points d’avance sur son rival, le club de la capitale a l’occasion de prendre cinq points d’avance dans la course au titre sur son ennemi catalan. Une rencontre qui va également briller par les individualités présentes sur le terrain. Du côté du Real, tous les yeux seront rivés sur Kylian Mbappé. Auteur de 15 buts et 2 passes décisives en 12 matches, le Bondynois a obtenu ce dimanche les louanges de Pedri.

Au micro de DAZN, le milieu espagnol du Barça a confié qu’il admirait son adversaire : «Par-dessus tout, je pense qu’aujourd’hui ils ont beaucoup plus de poids dans le jeu. Ils essayent beaucoup plus de contrôler le jeu et d’avoir plus le ballon. Kylian est incroyable en ce moment. Nous savons déjà ce qu’il faut faire. Dimanche, nous essayerons de les arrêter.»