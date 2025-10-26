Liga : Mallorca et Levante dos à dos

Duel de bas de tableau pour lancer ce dimanche de Liga, puisque les deux premiers non relégables, Mallorca (17e) et Levante (16e) étaient opposés en terres insulaires. Les deux formations comptaient d’ailleurs toutes deux 8 points et avaient la même différence de but de -4 au coup d’envoi. Et les deux équipes ne se sont pas départagées aujourd’hui puisqu’elles se sont quittées sur un 1-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Levante 9 10 -4 2 3 5 14 18 15 Majorque 9 10 -4 2 3 5 11 15

La rencontre avait bien commencé pour l’équipe de Valence, puisque Karl Etta-Eyong ouvrait le score dès la 22e minute de jeu, récompensant une bonne entame. Derrière, les locaux réagissaient mais étaient peu inspirés devant, et il fallait attendre la 79e minute pour que Pablo Maffeo fasse justice pour les Bermellones en égalisant. Surplace pour les deux donc !