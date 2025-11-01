PSG-Nice : un hommage émouvant aux victimes de l’attentat de Nice au Parc des Princes

À la 86e minute du match entre le PSG et Nice, un moment d’émotion a réuni supporters parisiens et niçois au Parc des Princes. Ensemble, ils ont rendu hommage aux 86 victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Les fans ont allumé les flashs de leurs téléphones et entonné la Marseillaise, tandis que le Collectif Ultras Paris déployait une banderole rappelant la solidarité face au terrorisme : « entre ultras c’est la rivalité, pour les attentats la solidarité. 29/10/20, on n’oublie pas », en mémoire de l’attaque de la basilique Notre-Dame de Nice du 29 octobre 2020, qui avait fait 3 victimes…

Traditionnellement, à la 86e minute, les supporters niçois entonnent un chant anti-Daesh pour dénoncer l’attentat du camion-bélier sur la Promenade des Anglais. Ce chant avait provoqué l’interruption d’un match contre Lyon le 18 octobre dernier, l’arbitre ayant demandé aux fans de cesser avant que le Gym ne dénonce un « manque de respect pour les victimes et leurs familles ». Le club avait souligné la nécessité d’une meilleure préparation et sensibilité de la part de l’arbitre, qui avait présenté ses excuses.