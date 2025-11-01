PSG : le but héroïque de Gonçalo Ramos contre Nice !
Gonçalo Ramos a été le héros des Parisiens pour sa 100e apparition sous le maillot du PSG. Alors que le club de la capitale s’acheminait vers un 4e match nul en 5 rencontres de Ligue 1, le Portugais a offert la victoire aux siens contre l’OGC Nice (1-0) dans les toutes dernières secondes. Sur un ultime corner tiré par Lee, Ramos a parfaitement placé sa tête pour tromper Diouf et sceller le succès parisien, à la 94e.
🔥 À la dernière seconde du match, le Portugais reprend de la tête un corner de Lee pour ouvrir le score !
Entré à la 72e minute en remplacement de Senny Mayulu, le supersub Gonçalo Ramos a une nouvelle fois changé le cours du match. Une soirée parfaite pour lui, qui a savouré son but libérateur après le match. Ramos peut maintenant se reposer avant le choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.
