Ligue 1

PSG : le but héroïque de Gonçalo Ramos contre Nice !

Par Allan Brevi
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 1-0 Nice

Gonçalo Ramos a été le héros des Parisiens pour sa 100e apparition sous le maillot du PSG. Alors que le club de la capitale s’acheminait vers un 4e match nul en 5 rencontres de Ligue 1, le Portugais a offert la victoire aux siens contre l’OGC Nice (1-0) dans les toutes dernières secondes. Sur un ultime corner tiré par Lee, Ramos a parfaitement placé sa tête pour tromper Diouf et sceller le succès parisien, à la 94e.

🤩 Gonçalo Ramos délivre Paris au bout du bout du match !
🔥 À la dernière seconde du match, le Portugais reprend de la tête un corner de Lee pour ouvrir le score !
Entré à la 72e minute en remplacement de Senny Mayulu, le supersub Gonçalo Ramos a une nouvelle fois changé le cours du match. Une soirée parfaite pour lui, qui a savouré son but libérateur après le match. Ramos peut maintenant se reposer avant le choc de Ligue des Champions contre le Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
