Real Madrid - Valence : les compositions officielles

Le Real Madrid reçoit sur sa pelouse Valence ce samedi à 21h dans le cadre de la 11ème journée de Liga. Les Madrilènes s’articulent en 4-3-3 avec Courtois aux cages. En défense, on retrouve Valverde, Militao, Huijsen, et Carreras. Juste devant eux, Tchouaméni, Arda Güler et Bellingham occupent le milieu de terrain. Mastantuono, Vinicius et Kylian Mbappé vont animer l’attaque du Real Madrid.

Valence s’organise également en 4-3-3 avec Agirrezabala aux buts. Juste devant, on retrouve Thierry, Tarrega, Copete et Gaya. Le milieu de terrain est composé de Pepelu, Santamaria et Rioja. Le trio d’attaque est composé de Diego Lopez, Beltran et Danjuma.

Les compositions

Real Madrid: Courtois – Valverde, Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham – Mastantuono , Vinicius, Mbappé

Valence: Agirrezabala – Thierry, Tarrega, Copete, Gaya – Pepelu, Santamaria, Rioja – Diego Lopez, Beltran, Danjuma