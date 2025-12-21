Liga : l’Atlético de Madrid enfonce Gérone, Griezmann buteur

Victoire sans trembler, ce dimanche, pour l’Atlético de Madrid en déplacement du côté de Montilivi pour défier Girona. Portés par un but rapide de Koke (13e), les hommes de Diego Simeone ont fait le break juste avant la pause grâce à Callagher (38e).

Dominateurs, les Colchoneros n’ont pas tremblé au retour des vestiaires et Griezmann a parachevé le succès des siens (90+2e). Avec cette victoire (3-0), l’Atlético remonte provisoirement sur le podium en attendant le choc entre le Barça et Villarreal. Gérone stagne, de son côté, à une inquiétante 18e place.