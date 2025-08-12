Alvaro Morata flingue publiquement Galatasaray

Alvaro Morata n’aura pas fait long feu à Galatasaray. Prêté au club turc l’hiver dernier par l’AC Milan, l’attaquant espagnol de 32 ans a déjà quitté Istanbul après 16 matches (7 buts, 3 passes décisives). Annoncé désormais en partance pour Côme, le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne a publié un message sur son compte Instagram pour faire ses adieux aux supporters de Galatasaray. Un message dans lequel il s’en prend publiquement à la direction stambouliote.

« Chers fans de Gala et peuple turc, je tiens à vous remercier sincèrement pour l’affection, la chaleur et le soutien que vous m’avez témoignés. Vous m’avez accueilli à bras ouverts dès le premier jour, et votre soutien a été l’un des plus extraordinaires que j’ai jamais connus dans ma carrière. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant de mon expérience avec le club. Il y a eu des moments où la parole donnée et le respect des valeurs fondamentales n’ont pas été respectés. Jusqu’à la toute fin, les engagements pris n’ont pas été honorés, au point que je n’ai eu d’autre choix que de renoncer à une partie de mon salaire et à d’autres droits contractuels que j’avais déjà acquis grâce à mon travail (le chiffre publié n’est pas exact). Pour moi, dans la vie comme dans le travail, il existe des principes qui ne doivent jamais être enfreints, tels que le respect des droits de chacun. Ne pas reconnaître et ne pas rémunérer ce qui a été gagné est, à mes yeux, inacceptable et contraire aux valeurs d’équité et de professionnalisme auxquelles je crois. Je sais que ces questions ne sont souvent pas abordées ouvertement, mais je pense qu’il est juste de donner aux fans une explication réelle de ce qui s’est passé. Vous et la ville d’Istanbul resterez toujours dans mon cœur, et je vous souhaite le meilleur, aujourd’hui et à l’avenir. Je tiens également à remercier tout particulièrement l’entraîneur et son fantastique staff. Je suis certain que vous continuerez à écrire l’histoire du Galatasaray. Je remercie du fond du cœur tous mes coéquipiers pour les moments que nous avons partagés, ainsi que toutes les personnes qui travaillent dans les centres d’entraînement. »