Où en est Marco Asensio ?

Entre les Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les derbys de Madrid face à l’Atlético et les Classiques entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, Marco Asensio (29 ans) a l’habitude des chocs sous haute tension. Mais ce n’était peut-être rien à côté de la Turquie, où les rencontres entre les différents clubs domiciliés à Istanbul mettent le feu. Hier, l’Espagnol en a fait l’expérience hier lors du derby du Bosphore entre Besiktas et Fenerbahçe, le club qu’il a rejoint depuis cet été. Après un long mercato, où plusieurs clubs se sont manifestés, l’ancien du Real Madrid a été annoncé proche d’un retour à Aston Villa, où Unai Emery souhaitait le faire revenir après un prêt de 6 mois plutôt convaincant (8 buts, 1 assist en 21 apparitions toutes compétitions confondues).

Asensio est de plus en plus décisif

Mais finalement, il a dit oui au club turc. Là encore, cela a pris du temps. Mais tout est rentré dans l’ordre le 1er septembre dernier. Le Fenerbahçe a annoncé l’arrivée du natif de Palma de Majorque. « Notre club a trouvé un accord avec l’équipe de France du Paris Saint-Germain pour le transfert définitif du footballeur espagnol Marco Asensio. Le milieu de terrain expérimenté de 29 ans a signé un contrat qui le lie aux couleurs jaune et bleu marine pour 3 ans +1 an. » Après 2 ans 1/2 passés dans la capitale française, Asensio, qui a connu des hauts et des bas sans forcément totalement convaincre, s’est lancé dans une nouvelle aventure en Süper Lig.

Après une première apparition face à Trabzonspor le 14 septembre (7 minutes jouées), il a été décisif lors de son deuxième match sous ses nouvelles couleurs. En effet, il a marqué un but face à Kasimpasa le 21 septembre (72 minutes jouées). Par la suite, il a été utilisé aussi bien en championnat qu’en Ligue Europa (3 matches, 0 but). Après une petite disette, il a de nouveau été décisif lors de ses 3 dernières sorties. Il a été buteur contre Karagümrük (19 octobre), avant de délivrer une passe décisive contre Gaziantep (27 octobre). Hier, face à Besiktas, il est passé par tous les états. Tout d’abord, il a perdu le ballon dans sa moitié de terrain. Ce qui a entraîné le but du 2-0 d’Emirhan Topçu pour ses adversaires. Mais Asensio s’est rattrapé par la suite.

Il a vécu les montagnes russes lors du choc contre Besiktas

Il a participé à la remontada de son équipe, en marquant un but spectaculaire avant la mi-temps, permettant aux siens d’égaliser à 2-2 (45e+3) avant que Jhon Duran n’offre la victoire en deuxième période (2-3). Asensio, qui a été le joueur du Fener ayant réussi le plus grand nombre de passes dans son équipe durant le match selon AS, a aussi été la cible des supporters adverses. Il a été touché par des projectiles lancés par des fans de Besiktas, alors qu’il allait frapper un corner. Il s’agirait de bouteilles. Mais il n’a, heureusement, pas été blessé. L’ex-joueur du PSG se souviendra longtemps de cette rencontre. Après le coup de sifflet final et la première victoire dans un derby face à Besiktas depuis un moment, le joueur, qui garde la Roja et le Mondial dans un coin de sa tête, a livré ses impressions dans les colonnes de FotoMaç.

« Il nous fallait absolument gagner ce match. Notre adversaire avait perdu des points. Nous travaillons dur depuis des semaines. Aujourd’hui (hier), nous avons fait preuve de caractère. Nous avons réussi à renverser la situation. Nous remercions également nos supporters pour leur soutien. Cette victoire est le fruit d’un travail acharné. Ce succès à l’extérieur était crucial. Si je me souviens bien, Nene m’a fait la passe. Le ballon est arrivé jusqu’à moi, je me suis tourné vers le but et je l’ai contrôlé. J’ai aperçu le gardien et j’ai tiré. Je suis très heureux. C’était un match important. Nous avons bien joué en équipe. Marquer un but dans le derby me fait très plaisir. Au-delà du but, le plus important, c’est d’avoir pris les trois points. » Grâce à ce succès, le Fenerbahçe (25 points) est deuxième à 4 unités de Galatasaray, leader avec 29 points. Un autre derby que l’Espagnol (3 buts, 1 assist en 10 rencontres) à hâte de découvrir. Ce sera le 1er décembre, cinq jours avant d’affronter l’Istanbul BB, un autre club de la ville turque.