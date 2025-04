Le clan Kylian Mbappé se fait allumer par un joueur du SM Caen

Le Stade Malherbe de Caen a un pied et quelques orteils en National. Même si nous sommes le 1er avril, ceci n’est pas une blague. Hier soir, l’écurie entraînée par Michel Der Zakarian s’est inclinée 4 à 2 à Charléty face au Paris FC lors de la 28e journée de Ligue 2. Un nouveau revers qui rapproche plus que jamais les Normands de la descente, eux qui sont bons derniers au classement avec seulement 19 points au compteur pour un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 19 défaites ! Ce qui est un énorme coup dur pour le projet porté par le clan Mbappé. L’été dernier, la star du Real Madrid a acheté 80% des parts du club français, obtenues via son fonds d’investissement Coalition Capital.

Der Zakarian a honte

L’idée était de redorer le blason du SM Caen et de retrouver le plus rapidement possible la Ligue 1. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Malgré l’arrivée de nouveaux joueurs, plusieurs changements d’entraîneur, la mayonnaise ne prend pas pour le moment et le club de L2 s’engouffre chaque jour un peu plus dans la crise. Hier soir, les Normands étaient KO après une nouvelle défaite qui les condamne quasiment à la troisième division puisqu’ils ont déjà 8 points de retard sur Clermont (17e) et 9 sur Martigues. Venu jouer les pompiers de service il y a quelques semaines, Michel Der Zakarian n’a pas encore réussi à trouver les solutions pour sauver ses troupes, lui qui possède pourtant une sacrée expérience. Ses propos sont relayés par France Bleu.

«A 2-0, le match était fini. C’est à l’image de la saison. Il y a trop d’erreurs individuelles. Mentalement, il y a des joueurs en difficulté, d’autres physiquement. Il y a trop de disparités entre certains joueurs et c’est ce qui fait qu’aujourd’hui on est en grosses difficultés. Mais il reste 18 points en jeu. Il faudra lutter jusqu’au bout. On n’est pas là pour que les mecs abandonnent. (…) J’ai honte aujourd’hui de ce qu’on produit sur le terrain. C’est insuffisant. Je pense aux supporters. On fait entre 15 et 17 000 personnes à tous les matchs à domicile depuis le début de saison. Il faut qu’on donne plus. Tous.» Et MDZ n’est pas le seul à avoir honte. Du côté des joueurs, on est aussi dans le dur à l’image du gardien Yannis Clementia.

Mendy envoie une pique au clan Mbappé

«On n’a pas été bons en défense. C’est compliqué en ce moment. Il faut essayer de mieux gérer les matches. En première mi-temps, le match était plié. Moralement, c’est difficile. Il reste encore six matches. Il faut gagner tous les matches pour espérer jouer quelque chose en fin de saison.» Idem pour Quentin Lecoeuche. «C’est de la déception. Encore une fois, on repart d’ici avec une défaite. On a été surclassé dans tous les domaines. On a essayé de montrer un instinct de révolte en deuxième mi-temps mais on donne beaucoup trop de buts et on se tue nous mêmes, même si on est là. En plus, on est tombé sur une bonne équipe, meilleure que nous aujourd’hui, mais en plus de ça, on leur fait des cadeaux. Ils n’ont pas besoin de faire grand-chose pour marquer des buts. Ce sont un peu les mêmes choses qu’on se répète depuis des mois maintenant.»

Mais le plus remonté de tous était certainement Alexandre Mendy. Très amer, ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à tacler indirectement la nouvelle direction. «C’est à l’image de notre saison. Je parle pour ma part mais quand on démarre une nouvelle saison pas dans la bonne énergie – tout le monde sait ce qu’il s’est passé pendant ce mercato pour plusieurs joueurs, c’est ce que ça donne aujourd’hui. On va se battre jusqu’au bout mais on récolte que ce que l’on sème.» Le clan Mbappé risque de ne pas trop apprécier cette pique, surtout dans une période où l’union sacrée a été décrétée. Le Stade Malherbe de Caen, qui a quitté la Ligue 1 il y a maintenant six ans, a désormais 6 finales à jouer pour sauver sa peau. Une mission très difficile…