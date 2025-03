L2 : le Paris FC surclasse Caen

Le Paris FC a fait le travail face à Caan en s’imposant 3 buts à 0. Après avoir dominé l’entame, les Parisiens ont ouvert le score grâce à une tête de Kolodziejczak sur coup franc (14e, 1-0), avant que Krasso (33e, 2-0) et Cafaro (45e, 3-0) n’aient creusé l’écart. Caen a eu quelques opportunités, notamment un but refusé de Henry et un penalty réclamé, mais a payé cher ses erreurs face à un PFC clinique et réaliste.

Au retour des vestiaires, Maxime Lopez a parfaitement servi Krasso, dont le piqué du droit face à Clémentia a scellé la gifle infligée à Caen (62e, 4-0). Les Normands vont finalement réduire l’écart en fin de match. Nkambadio s’est manqué sur un centre de Lecoeuche, repoussant maladroitement le ballon vers Kyeremeh, qui en a profité pour inscrire un but de la tête (82e, 4-1). Tourraine a offert un second point à Caen ce soir en inscrivant un but contre son camp suite à une erreur (90e+1, 4-2). Avec cette large victoire, Paris reste sur le podium, 3e avec 55 points. Le club francilien n’est plus qu’à un point de Metz, deuxième. De son côté, Caen reste lanterne rouge de Ligue 2.