La belle anecdote de Jesus Vallejo sur Jude Bellingham

Arrivé au Real Madrid pour 5 millions d’euros en 2015, alors qu’il était considéré comme un des plus gros espoirs espagnols, Jesus Vallejo n’a jamais réussi à s’imposer à Madrid, étant mis au placard presque tout le temps. Désormais, à 28 ans, il tentera de se relancer à Albacete, en deuxième division espagnole. Et dans un entretien à The Athletic, il a expliqué comment il avait accepté de donner son numéro 5 à Bellingham.

«Quand le club a signé Jude, ils m’ont dit qu’il aimait le numéro 5 qui avait appartenu à Zidane. Je n’ai pas eu besoin d’être convaincu, je leur ai dit qu’évidemment je lui donnais le numéro 5 sans problème. Une minute plus tard, Jude m’a envoyé un long message, très ému, en privé. Ensuite pendant la présaison, il m’a beaucoup remercié. C’est quelqu’un qui semble bien plus âgé que ce que dit sa carte d’identité. Il a une très bonne mentalité, j’étais ravi de lui donner le numéro avant de le connaître, et encore plus après l’avoir connu», a expliqué l’Espagnol.