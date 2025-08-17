Accord quasi trouvé entre Bologne, l’Inter Milan et Kristjan Asllani

Selon nos informations, l’avenir de Kristjan Asllani à l’Inter est plus incertain que jamais. Alors que Piero Ausilio avait déjà laissé entendre que l’aventure du milieu albanais touchait à sa fin, de nouveaux contacts ont récemment relancé le dossier. Bologne est désormais en pole position pour s’attacher les services de l’ancien joueur d’Empoli, avec des discussions avancées autour d’un transfert définitif dans les alentours des 17 millions d’euros. L’Inter conserverait par ailleurs un pourcentage sur une éventuelle revente du joueur.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos informations, les négociations entre les deux clubs progressent dans un climat positif. Le club rossoblù préparerait un contrat de cinq ans pour Asllani, signe clair de sa volonté d’en faire un élément central de son projet européen - demande exigée par l’entourage de l’international albanais. D’autres formations comme le Betis Séville, le Torino ou la Fiorentina avaient approché le joueur par le passé, mais Bologne semble aujourd’hui avoir pris une longueur d’avance dans la course à sa signature. Les prochaines heures permettront de régler les derniers détails du contrat avec le joueur de 23 ans qui a déjà donné son accord.