Premier League

MU : les raisons de l’absence d’André Onana contre Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Onana @Maxppp
Absent de longue date en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, André Onana ne fera pas partie du groupe de Manchester United pour la rencontre face à Arsenal ce dimanche à 17h30. Le gardien de 29 ans, qui ne s’est entraîné que trois fois depuis son retour, poursuit un travail individuel à Carrington. S’il est jugé en bonne forme physique, il n’est pas encore prêt à retrouver la compétition selon The Athletic.

Cette absence prolongée bouleverse l’avenir du portier camerounais. Annoncé sur le départ depuis le début du mercato avant d’être finalement conservé par Manchester United, Onana doit désormais composer avec une indisponibilité estimée jusqu’à huit semaines. Un contretemps qui pourrait relancer les débats sur sa place à long terme dans l’effectif mancunien. Face aux Gunners, c’est le portier turc Bayindir qui va garder le but de MU.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Arsenal
Man United
André Onana
Altay Bayındır

Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Man United Logo Manchester United FC
André Onana André Onana
Altay Bayındır Altay Bayındır
