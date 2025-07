Manchester United : la longue blessure d’André Onana change tout pour son avenir

André Onana (29 ans) pensait être fixé sur son avenir en restant le numéro 1 de Manchester United, mais le portier camerounais vient de subir un terrible coup du sort qui pourrait tout changer. Absent pour la tournée de pré-saison de Manchester United en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ex-gardien de l’Inter Milan pourrait être forfait jusqu’à 8 semaines et ainsi manquer tout le début de saison, ainsi que les premiers matches de Premier League. Ce qui pourrait ainsi provoquer un casse-tête à Ruben Amorim.

Après des performances mitigées de sa part tout au long de la saison dernière, la continuité du gardien camerounais à Manchester United avait été questionnée à plusieurs reprises. Mais malgré plusieurs pistes et un intérêt de l’AS Monaco pour le récupérer, André Onana avait finalement bénéficié de la confiance de Ruben Amorim pour rester titulaire chez les Red Devils, jusqu’à cette dernière nouvelle. D’après le Telegraph, cette blessure oblige désormais les pensionnaires d’Old Trafford à recruter un autre gardien avant le début de la saison de Premier League.

Manchester United a des pistes

Manchester United prendra une décision finale au cours du mercato d’été afin de savoir s’il faut envisager une doublure ou même une concurrence pour André Onana. Ruben Amorim pourra observer les prestations d’Altay Bayındır, actuellement numéro 2, de Tom Heaton, également remplaçant après avoir signé un nouveau contrat d’un an à Old Trafford et du gardien tchèque Radek Vítek (21 ans), qui revient tout juste d’un prêt réussi. Et en cas de recrutement, les Red Devils ont déjà des cibles.

Manchester United a été pressenti pour enrôler le gardien d’Aston Villa, Emiliano Martínez, plus tôt cet été, mais aucun accord n’a été trouvé. Parmi les autres gardiens repérés figure Senne Lammens, 23 ans, qui évolue à Antwerp. De plus, MU a envoyé des recruteurs pour observer Lucas Chevalier et Zion Suzuki (Parme). Ruben Amorim souhaiterait que son équipe soit prête avant de s’envoler pour les États-Unis, pour disputer la tournée de pré-saison et va donc devoir faire rapidement son choix.