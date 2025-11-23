Paris FC : Ilan Kebbal dévoile ses grands objectifs

Il est sûrement l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 depuis le début de saison. Auteur d’un beau début de saison avec le Paris FC, Ilan Kebbal montre qu’il est un joueur différent dans l’élite. Maître à jouer du club francilien, l’Algérien de 27 ans compile cinq buts et quatre passes décisives en douze apparitions depuis le début de cette édition. Un bilan intéressant et qui illustre bien les grands objectifs fixés par le natif de Marseille en début de saison.

La suite après cette publicité

Interrogé par Ligue 1+, l’intéressé a expliqué cette métamorphose d’un point de vue comptable avant la rencontre entre le LOSC et le PFC ce soir : «je me sens super bien physiquement, j’ai enfin pu faire une vraie préparation cet été. Ca faisait deux ans que je ne pouvais pas le faire. Je me suis fixé des objectifs cette saison. Je me suis dit qu’il fallait être plus décisif, surtout que j’ai été repositionné sur le côté droit alors que j’étais davantage au milieu ces derniers temps. Je suis plus proche du but et je dois être plus décisif à ce poste. Je veux enchaîner les buts et les passes décisives.»