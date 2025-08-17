Accord trouvé Bayer - Bournemouth pour Amine Adli

Ces derniers jours, Bournemouth était entré dans la course pour recruter Amine Adli. L’international marocain intéressait grandement le club anglais qui avait déjà trouvé un accord avec le joueur. Il fallait trouver un accord entre les clubs désormais alors que le Bayer Leverkusen a perdu plusieurs joueurs cet été.

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le Bayer Leverkusen et Bournemouth autour d’un transfert d’environ 30 millions avec bonus. Le joueur tenait déjà un accord jusqu’en 2030 avec le club anglais. Désormais, le Bayer doit trouver son remplaçant avant d’officialiser tout ça.