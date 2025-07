Mercato : l’AS Saint-Etienne s’agite dans tous les sens !

Bien que relégué en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est l’un des clubs français les plus actifs de l’été. Il faut dire que le chantier est énorme. Entre les joueurs déjà partis (Cornud, Sissoko, Pétrot, Mouton, Wadji, Abdelhamid), ceux en partance (Nadé, Batubinsika, Bladi, Bouchouari), ceux qui ont vu leur option d’achat levée (Ekwah, Cardona, Bernauer), et ceux qui ont été recrutés (Lamba et Jaber), Loïc Perrin et la cellule de recrutement stéphanoise (qui s’est d’ailleurs renforcée ces derniers jours) ne chôment pas.

Le tandem Lucas Stassin-Zuriko Davitashvili est toujours là

Et ce n’est qu’un début puisque le travail ne manque pas à Saint-Etienne, l’objectif de Kikmer Sports étant de pouvoir offrir à son entraîneur Erik Horneland l’équipe la plus compétitive possible pour remonter en Ligue 1 dès la fin de saison. C’est la raison pour laquelle la porte est fermée à double tour pour le tandem Lucas Stassin-Zuriko Davitashvili. Comme nous vous l’avions révélé le 21 mai dernier, l’ASSE n’entend pas se séparer de ses deux meilleurs joueurs sauf offre irrefusable. Ce qui n’est à l’heure où l’on écrit ses lignes pas arrivé.

Offensivement bien armé pour le moment, le club du Forez avance sur un profil offensif capable de remplacer numériquement Sissoko parti à Bochum. Selon le très bien informé Peuple Vert, il s’agirait de Joshua Duffus, un attaquant international U17 et U19 anglais qui pourrait rapidement débarquer à Saint-Etienne. Libéré par Brighton, cet attaquant polyvalent et mobile apparaît plus comme un pari que comme un vrai remplaçant de Lucas Stassin.

Deux latéraux et un attaquant en approche

L’autre gros chantier pour les Verts se situe sur les côtés de la défense. Et la cellule de recrutement ne ménage pas ses efforts pour recruter des profils capables d’apporter un vrai plus à une équipe qui en a cruellement manqué à ces postes la saison passée en Ligue 1. A droite, Yvan Maçon est plus que jamais sur le départ et un club est actuellement intéressé à l’idée de le récupérer. Pour le remplacer, l’ASSE a coché quelques noms de Paul Joly (AJA) en passant par Thibaut Vargas et surtout l’international espoir roumain Tony Strata (20 ans), pour lequel des discussions ont été entamées avec l’AC Ajaccio. A gauche pour succéder à Cornud, peu de noms ont filtré, mais là encore la cellule de recrutement des Verts avance ses pions et travaille en sous-marin.

Fort de grandes ambitions et avec un budget de recrutement jamais vu depuis le dernier passage de l’AS Monaco en Ligue 2 en 2012, l’AS Saint-Etienne n’a pas prévu de s’éterniser dans ce championnat et les premiers recrutements estivaux, Chico Lamba en tête, en sont le plus bel exemple. Selon nos informations, un nouveau joueur est sur le point de s’engager avec les Verts. Là encore, le club se refuse à tout commentaire et se mure dans le silence. C’est souvent bon signe pour les supporters lorsque les rumeurs sortent au dernier moment…