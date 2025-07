Snoop Dogg devient co-propriétaire d’un club de Championship

Nouvelle inattendue dans le monde du football britannique : Snoop Dogg, icône du rap mondial, a officiellement rejoint le groupe d’investisseurs de Swansea City, pensionnaire de Championship (D2 anglaise). Après avoir un temps évoqué un intérêt pour le Celtic Glasgow, l’artiste californien a finalement été séduit par l’histoire et les valeurs populaires du club gallois. Ce mouvement s’inscrit dans la continuité de la restructuration de Swansea, amorcée fin 2023 avec la prise de contrôle par les hommes d’affaires américains Brett Cravatt et Jason Cohen, puis renforcée par l’arrivée surprise de Luka Modric en avril dernier, désormais actionnaire du club.

«Mon amour du football est bien connu, mais c’est un sentiment spécial pour moi de devenir propriétaire d’un club avec Swansea City», a expliqué Snoop Dogg. Attiré par la trajectoire d’outsider du club et son ancrage ouvrier, l’artiste a souligné un véritable attachement : «les racines de classe ouvrière du club me parlent vraiment.» Maintenant, l’objectif est clair. Aider le club à retrouver l’élite du football anglais. Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Swansea City, qui espère que l’alliance entre business, culture et passion du jeu portera ses fruits sur le terrain.