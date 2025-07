Paul Gascoigne hospitalisé en soins intensifs après un malaise

Paul Gascoigne a été transporté en soins intensifs vendredi soir après s’être effondré chez lui. L’ex-international anglais (57 sélections, 10 buts), a été retrouvé à moitié conscient par son ami et chauffeur personnel Steve Foster dans la chambre de sa maison à Poole, dans le Dorset, un comté situé dans le Sud-Ouest de l’Angleterre.

La suite après cette publicité

D’après les informations du tabloïd The Sun, celui qu’on surnommait "Gazza", surtout connu pour ses passages à Tottenham et Newcastle; a été transféré dans une unité de médecine aiguë où son état a été décrit comme stable. Il devrait rester plusieurs jours à l’hôpital afin de se rétablir, entouré de sa famille et amis.