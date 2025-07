Heung-min Son exige de l’aide pour les enfants de Gaza

Dans une vidéo poignante diffusée par le Programme Alimentaire Mondial (World Food Programme), l’attaquant sud-coréen, Heung-min Son, a lancé un vibrant appel aux dons pour venir en aide aux Palestiniens victimes de la faim. "En Palestine, beaucoup de familles et d’enfants souffrent d’une faim aiguë", déclare-t-il d’emblée dans ce message de solidarité, entrecoupé de témoignages de Palestiniens sur le terrain. Le joueur de Tottenham, visage engagé du PAM, y poursuit : «Je me bats contre la famine dans le monde entier avec World Food Programme (Programme Alimentaire mondial). Donner de la nourriture à ces familles, c’est leur offrir une vie». Il insiste sur l’urgence de la situation et la portée de chaque don : «Dans les endroits où il y a beaucoup de gens touchés par la famine, vous pouvez sauver des vies en donnant des plats chauds. Le meilleur cadeau que l’on puisse leur faire est de leur donner la nourriture. Envoyez des dons, s’il vous plaît».

Ce n’est pas la première fois que la star sud-coréenne prend position publiquement en faveur de la Palestine. En novembre dernier, après un match nul entre la Corée du Sud et la sélection palestinienne (1-1) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, Son s’était montré élogieux envers ses adversaires. «Je tiens à féliciter l’équipe palestinienne, qui a travaillé si dur. Je pense qu’ils étaient vraiment bien préparés malgré une situation aussi difficile, et qu’ils ont très bien exécuté leur plan. Je voudrais les applaudir. Leur dévouement et leur travail acharné sont vraiment inspirants, et je crois que notre équipe a certainement des leçons à tirer d’eux», avait-il déclaré. À 33 ans, l’attaquant incarne une voix rare dans le monde du football en affichant ouvertement son soutien à une cause profondément humanitaire, sur fond de conflit persistant au Proche-Orient.