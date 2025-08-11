Supercoupe d’Europe : pourquoi l’UEFA a choisi la ville d’Udine et la région du Frioul-Vénétie Julienne

Le choix d’Udine pour accueillir la Supercoupe d’Europe 2025 ne doit rien au hasard. Située dans la région du Frioul-Vénétie Julienne, la ville dispose d’infrastructures modernes, à commencer par le Stadio Friuli, récemment rénové et doté d’équipements conformes aux standards internationaux de l’UEFA. Avec ses 25 000 places, il offre un équilibre idéal entre capacité d’accueil et ambiance intimiste, garantissant aux spectateurs une expérience proche du terrain. De plus, la région a déjà prouvé son savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs majeurs, notamment grâce à la collaboration étroite entre les autorités locales, les instances sportives et le tissu économique. Ce rendez-vous est aussi une formidable vitrine pour une région souvent éclipsée sur la carte touristique italienne. Coincé entre les Alpes, la mer Adriatique et la frontière slovène, le Frioul-Vénétie Julienne reste largement méconnu en France, loin de l’aura internationale dont jouissent Venise ou Vérone, voisines plus médiatisées depuis des décennies.

«Pour Udine, accueillir la finale de la Super Coupe de l’UEFA est une source de fierté et de satisfaction. Des événements sportifs d’une telle importance internationale se déroulent généralement dans de grandes villes ou des capitales européennes. C’est pourquoi choisir Udine est une réussite exceptionnelle dont nous sommes très fiers. Je tiens à remercier l’UEFA pour la confiance qu’elle accorde à notre ville, ainsi que la FIGC, l’Udinese Calcio et la région Frioul-Vénétie Julienne pour leurs efforts conjoints qui ont rendu possible cette importante réussite. Cet événement est une opportunité à bien des égards : économique, sportif, culturel et touristique. Udine aura l’honneur d’accueillir l’un des événements les plus prestigieux du paysage footballistique international, avec la participation de deux des équipes les plus populaires au monde. Ce sera une occasion unique de montrer au monde entier la beauté de notre région, de promouvoir nos réussites locales et de valoriser l’image de la ville. En tant que conseil municipal, nous collaborons avec toutes les parties prenantes pour faire de cet événement non seulement un match de football prestigieux, mais aussi une véritable célébration pour toute la région», avait déclaré Alberto Felice De Toni, maire d’Udine.

Un choix surprenant mais attendu…

Le choix d’Udine pour la Supercoupe d’Europe 2025 intervient dans un contexte particulier pour le football italien, à l’heure où la FIGC se prépare à coorganiser l’Euro 2032 avec la Turquie. Depuis plusieurs mois, l’UEFA exprime ses inquiétudes face à la vétusté d’une grande partie des stades italiens, jugés en retard par rapport aux standards internationaux en matière de confort, de sécurité et de modernité. Des menaces de retrait partiel de l’organisation planent même sur la fédération si les rénovations promises ne sont pas menées à bien dans les délais. Dans ce cadre, la Supercoupe à Udine fait figure de test grandeur nature : elle permet à l’Italie de montrer sa capacité à accueillir un événement de haut niveau dans de bonnes conditions, tout en soulignant l’importance d’investir massivement dans ses infrastructures si elle veut éviter une désillusion à sept ans d’un rendez-vous continental majeur. Au-delà des aspects purement sportifs, le Frioul-Vénétie Julienne possède un atout majeur : sa position géographique stratégique.

À la croisée de l’Italie, de la Slovénie et de l’Autriche, la région est un carrefour européen, facilement accessible pour les supporters venant de plusieurs pays - même si les supporters français ont tout de même dû batailler pour venir à Udine avec une escale à Venise, Vérone ou Trieste (en avion ou train). Ce caractère transfrontalier correspond parfaitement à l’esprit de la Supercoupe d’Europe, qui réunit chaque année les vainqueurs des deux principales compétitions continentales. L’UEFA a également été sensible à la volonté des autorités locales de faire de l’événement une vitrine touristique, en misant sur un programme culturel et festif destiné à séduire les visiteurs bien au-delà du match. Ici, l’histoire est marquée par un brassage culturel unique, mêlant influences latines, germaniques et slaves, reflet de sa position stratégique au carrefour de l’Europe.

Économiquement dynamique grâce à l’industrie, l’agroalimentaire et le tourisme côtier, le territoire voit dans la Supercoupe une chance rare de revendiquer son identité et de rappeler qu’il ne se limite pas à un rôle de région de passage. Pour Udine et ses habitants, accueillir une telle affiche n’est pas seulement un événement sportif : c’est l’opportunité de représenter fièrement toute une terre encore trop souvent dans l’ombre. Enfin, l’enthousiasme et l’implication du Frioul-Vénétie Julienne dans la préparation ont joué un rôle déterminant. La mise en place de la « Trophy Experience » dans plusieurs villes, la décoration urbaine, les fan zones, les animations culturelles et les partenariats avec les acteurs du tourisme témoignaient d’une mobilisation exemplaire. Le président de la région, Massimiliano Fedriga, l’avait d’ailleurs résumé lors de la présentation officielle : « Le Frioul-Vénétie Julienne sera sous les projecteurs du monde entier». Un message parfaitement aligné avec la mission de l’UEFA, qui cherche à promouvoir le football tout en valorisant les territoires qui l’accueillent.