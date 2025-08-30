Menu Rechercher
Ligue 1

LOSC : Olivier Giroud absent contre Lorient

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Giroud @Maxppp
Lorient Lille

Olivier Giroud est auteur d’un début de saison remarquable avec le LOSC. Auteur d’une très bonne préparation estivale avec les Dogues, le champion du monde 2018 s’est illustré en début de saison en inscrivant deux buts en autant de rencontres. Lors du dernier match contre Monaco, le buteur de 38 ans a inscrit le but de la victoire.

Pour autant, l’ancien attaquant de Chelsea ne pourra pour poursuivre sur sa bonne lancée ce week-end. En effet, Giroud n’a pas fait le déplacement avec ses coéquipiers pour le match au Moustoir contre Lorient ce samedi (17h). La raison ? Un problème physique dont la nature n’a pas été révélé. Matias Fernandez-Pardo devrait être titulaire contre les Merlus.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
