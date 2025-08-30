Menu Rechercher
Yacouba Barry est très courtisé en Ligue 2

Par Sebastien Denis
Yacouba Barry avec Annecy @Maxppp

Ancien d’Annecy en Ligue 2, Yacouba Barry a filé du côté de Molenbeek l’été dernier pour 450 000 euros. Mais la sauce n’a pas vraiment pris pour le milieu de terrain, qui a dû se contenter de deux matchs en tout début de saison, avant de disparaître.

La France et la deuxième division n’ont pas oublié les qualités du joueur de 22 ans. D’après nos informations, Rodez, Montpellier et Reims ont un oeil sur lui et pourraient décider de s’activer d’ici lundi soir. Il est encore sous contrat jusqu’en 2027 avec le RWDM Brussels.

Pub. le - MAJ le
