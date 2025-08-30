Amiens lorgne Abdelmajid Djae

La saison dernière, l’une des révélations de Dijon s’appelait Abdelmajid Djae. Auteur de 6 buts en 34 matches, l’ailier gauche de 20 ans a impressionné en National et a été ciblé cet été par de nombreux clubs français.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Amiens s’est positionné pour le recruter en cette fin de mercato. Longiligne, capable de faire de nombreuses différences et doté d’un bel altruisme, l’ancien du LOSC pourrait apporter beaucoup de ses qualités du côté de la Licorne cette saison. Affaire à suivre…