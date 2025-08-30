Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Ligue 2

Amiens lorgne Abdelmajid Djae

Par Sebastien Denis - Chemssdine Belgacem
Amiens @Maxppp

La saison dernière, l’une des révélations de Dijon s’appelait Abdelmajid Djae. Auteur de 6 buts en 34 matches, l’ailier gauche de 20 ans a impressionné en National et a été ciblé cet été par de nombreux clubs français.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Amiens s’est positionné pour le recruter en cette fin de mercato. Longiligne, capable de faire de nombreuses différences et doté d’un bel altruisme, l’ancien du LOSC pourrait apporter beaucoup de ses qualités du côté de la Licorne cette saison. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Amiens
Abd-Elmajid Djae

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Amiens Logo Amiens SC
Abd-Elmajid Djae Abd-Elmajid Djae
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier