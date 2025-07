Newcastle : Eddie Howe se prononce sur l’avenir d’Alexander Isak

Présent en conférence de presse avant d’affronter Arsenal dimanche, Eddie Howe a logiquement été interrogé sur l’avenir d’Alexander Isak. Pour rappel, l’attaquant suédois de 25 ans, pisté par Liverpool, a informé le club qu’il souhaitait explorer ses options cet été. Touché à la cuisse, il ne fait d’ailleurs pas partie de l’équipe des Magpies pour leur tournée de pré-saison à Singapour. Face aux journalistes, le coach de Newcastle a malgré tout tenu un discours relativement optimiste.

La suite après cette publicité

«Il est maintenant à Newcastle pour faire évaluer sa blessure. J’espère qu’il sera bientôt de retour et qu’il jouera sous le maillot noir et blanc, c’est ce que nous voulons voir. Bien sûr, il se passe des choses dans les coulisses. Les conversations qui ont lieu entre Alex et nous et Alex et le club resteront privées. Il est très populaire dans le vestiaire et aimerait qu’il poursuive son voyage à Newcastle. Il n’y a pas de négociations contractuelles en cours, ce sera pour une date ultérieure, potentiellement. J’espère vraiment qu’il restera. C’est le football, qui sait ce que l’avenir nous réserve». Affaire à suivre…