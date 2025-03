Tempête au SM Caen : le club enrage toujours contre Mbappé et son entourage !

L’arrivée de Kylian Mbappé au Stade Malherbe de Caen en début de saison avait tout pour être un événement historique pour le club normand. Après des années à briller au plus haut niveau européen, le champion du monde 2018 avait surpris tout le monde en optant pour un projet inédit, loin des projecteurs des géants européens, en rachetant le club de Caen via Coalition Capital, son fonds d’investissement. Son arrivée était censée propulser Caen dans une nouvelle dimension, tant sur le plan sportif que médiatique. Pourtant, très vite, des tensions ont émergé en interne, entre exigences jugées démesurées et une intégration plus compliquée que prévu dans une équipe habituée à des profils moins médiatiques. Malgré une visite en Normandie il y a quelques semaines, le rendement du clan Mbappé n’a pas toujours été à la hauteur des attentes, et l’aura pesante de son clan n’a fait qu’accentuer les crispations. Au fil de la saison, Mbappé et son entourage ont cristallisé les critiques à Caen, jugé trop envahissants et autoritaires dans la gestion du club. Trop présent par son absence, ce paradoxe survient au pire moment puisque les Vikings sont 18èmes de Ligue 2 et pourraient donc être relégués en National.

Lorsque Kylian Mbappé a officialisé le rachat du Stade Malherbe de Caen, le monde du football français avait été secoué par cette annonce inattendue. Devenir propriétaire d’un club était une première pour la star du Real Madrid, qui souhaitait ainsi poser les bases de son futur après sa carrière de joueur. En misant sur Caen, un club historique, mais en difficulté, Mbappé voulait insuffler une nouvelle dynamique et prouver qu’il était capable de bâtir un projet sportif ambitieux. Très vite, il a affiché ses intentions : modernisation des infrastructures, renforcement du recrutement et une ambition de retrouver l’élite du football français. Son arrivée a suscité un immense engouement chez les supporters, rêvant d’un avenir doré sous la houlette de l’un des plus grands joueurs de la planète. Mais derrière les paillettes de cette acquisition retentissante, de nombreuses tensions ont rapidement émergé, laissant place à un climat de défiance grandissant. Malgré ces bonnes intentions, le bilan de la première saison de Mbappé à Caen est loin d’être flamboyant. Nos confrères du Figaro ont consacré un large dossier, sous la forme d’un reportage, sur la situation actuelle du SM Caen.

Un ras-le-bol de la ville et de ses supporters

Alors que la ville va fêter son millénaire cette année, le club de foot de la ville, très populaire depuis plusieurs décennies, risque de passer une célébration très amère s’il venait à descendre en troisième division : «le Stade Malherbe est un élément constitutif de la ville, un emblème qui contribue à sa fierté. Chuter à l’échelon inférieur serait un coup très rude. Si la relégation survient, il serait impensable que le club ne se donne pas les moyens de remonter immédiatement. Mais avec quel projet à la clé ? Pendant longtemps, la continuité et la stabilité ont permis au club de maintenir un certain standing. Il faudra retrouver ces atouts», a précisé Aristide Olivier, maire de Caen, au micro du Figaro. Beaucoup de décisions passent très mal : la gestion du licenciement de la légende Nicolas Seube (16 saisons et 520 matchs), le curieux choix Bruno Balthazar, un mercato approximatif, un effectif trop garni. C’est en tout cas ce que détaille Patrice Garande, alors que Balthazar a été limogé et remplacé par Michel Der Zakarian au bout de 7 matchs : «il faut saluer l’engagement de la famille Mbappé. Elle a permis de sauver le club sur le plan économique. Cela étant, les résultats sur le terrain sont le fruit d’une lourde accumulation d’erreurs. La personnalité de Balthazar n’est pas en cause, mais quel est le processus qui a conduit à faire appel à un entraîneur ayant multiplié les expériences au cours de sa carrière, ne connaissant pas le championnat de France et qui, à l’occasion de sa première conférence de presse, se met à parler de qualification européenne…».

Néanmoins, Patrice Garande veut maintenir une certaine petite dose d’optimisme, ayant toujours une confiance totale envers les supporters : «si le club descend en National, il y a fort à parier qu’ils seront toujours plus de 10.000 au stade », a expliqué la légende Patrice Garande dans les colonnes du Figaro. Le stade Michel-d’Ornano fait partie pleinement de la légende du club normand, tout comme le centre de formation, qui a été réputé comme l’un des plus performants de France pendant plusieurs années. Cependant, en cas de descente en National, la formation de jeunes pépites serait largement impactée, puisqu’il deviendrait tout de suite beaucoup moins attractif, rappelle Le Figaro. En tout cas, peu importe la fin de saison du SM Caen, une grande refonte complète de l’effectif est déjà programmée et plusieurs joueurs cadres comme Alexandre Mendy et Brahim Traoré pourraient être amenés à plier bagage. Cette saison, le Stade Malherbe de Caen enchaîne les contre-performances et pointe loin des ambitions affichées en début d’exercice. Incapable de trouver une stabilité, l’équipe alterne entre défaites frustrantes et matchs nuls décevants, laissant les supporters dans l’incompréhension. Avec une attaque en panne d’inspiration et une défense trop friable, le club normand semble condamné à lutter dans le ventre mou du classement, bien loin des espoirs de montée en Ligue 1. Un constat alarmant qui contraste avec les grandes promesses du projet Mbappé et alimente encore davantage la grogne autour de la gestion du club. Si les ambitions affichées se veulent toujours élevées, le climat délétère autour du club pose une question majeure : le clan Mbappé est-il réellement la solution ou bien un problème de plus pour un Caen en pleine tourmente ?