Inter Milan : les mots forts du président sur Simone Inzaghi

Depuis son arrivée sur le banc de l’Inter Milan à l’été 2021, Simone Inzaghi est parvenu à ramener le club interiste sur le devant de la scène, aussi bien à l’échelle nationale qu’européenne. En quatre saisons, l’ancien coach de la Lazio a hissé son équipe jusqu’en demi-finale de Ligue des Champions à deux reprises, et peut encore rêver d’un sacre pour cette édition, mais a aussi remporté un Scudetto, se trouvant actuellement à trois points de Naples malgré deux récentes contre-performances et étant encore en course pour un nouveau titre. Forcément, chez les têtes pensantes du club italien, on est convaincu que le technicien de 49 ans est l’homme de la situation.

Interrogé mercredi, Giuseppe Marotta, président des Nerazzurri, a publiquement affirmé sa confiance envers son entraîneur : « pour Inzaghi, on ne regarde pas les semaines, mais les années, et ces années ont été extraordinaires pour l’Inter, et son mérite est immense. Comment pourrait-on renoncer à une figure comme lui ? En ce moment, tout va très vite, mais nous avons une base très forte et solide où sa présence se fait sentir. Il est l’interprète de notre modèle » Les résultats parlent pour lui.