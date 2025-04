SM Caen : Fayza Lamari tacle Alexandre Mendy

La saison du Stade Malherbe Caen aura été éprouvante du début à la fin. Après le rachat tardif par Coalition Capital, le fonds d’investissement de Kylian Mbappé, le club normand a connu trois entraîneurs, une relégation, des supporters en colère et des joueurs malheureux. C’est par exemple le cas d’Alexandre Mendy, meilleur buteur du club, à qui l’ancienne direction avait promis un départ l’été dernier. Faute d’offre et de timing, l’attaquant de 31 ans est resté, mais est revenu après de longues semaines de pause. Cette situation l’a évidemment agacé et il a fini par lâcher ses 4 vérités au soir de la défaite contre le PFC le 31 mars dernier. Si le joueur a fini par s’excuser, ses propos ne sont évidemment pas passés auprès de Fayza Lamari.

«C’est nous qui l’avons fait rester. C’est le seul joueur qui a séché l’entraînement et j’ai trouvé ça scandaleux. Je l’ai vu pour discuter, mais comment trouver un attaquant à 22 buts à la mi-août ? On est descendu avec lui, alors sans lui… On nous a donné une liste d’attaquants, mais je me suis cru au PSG vu les prix, retrace-t-elle à Ici Normandie avant d’y aller plus fort. Il n’a pas forcément répondu présent, mais j’ai trouvé sa sortie inappropriée. Il ne s’est pas entraîné pendant 2 mois donc il est revenu tard, mais en attendant, il continuait à être payé… Je comprenais sa détresse, mais je ne suis pas responsable de ce que l’ancien président lui a dit.»