Steven Nsimba est courtisé en L2 et à l’étranger

Ça bouge pour Steven Nsimba. Auteur d’une très belle saison avec le promu Aubagne (12 buts et 6 passes décisives en 32 matchs), 6e du dernier championnat de National, l’attaquant de 29 ans suscite plusieurs intérêts en France et à l’étranger. En Ligue 2, ses qualités de vitesse et de finisseur n’ont pas laissé indifférent.

Selon nos informations, des discussions ont actuellement lieu entre l’entourage du joueur et plusieurs formations de seconde division, alors que le club d’Eredivisie (D1 néerlandaise), Telstar, est également sur le coup. Nsimba a l’avantage d’être libre de tout contrat. Il était passé ces dernières saisons par Les Ullis, Bourges, Laval ou encore Avranches.