PSG : Marquinhos tire un grand bilan après la gifle humiliante contre Chelsea !

La marche était trop haute pour le Paris Saint-Germain. En finale de la Coupe du monde des clubs, le club de la capitale est tombé face à un Chelsea implacable, précis et inspiré (3-0). Dans un stade survolté, les hommes de Luis Enrique ont d’abord subi l’impact physique et le pressing haut imposé par les Londoniens, avant de plier une première fois sur une réalisation de Cole Palmer, le détonateur d’une soirée cauchemardesque (22e). Deux nouveaux buts avant la pause, signés Palmer encore (29e) puis Joao Pedro (44e), ont achevé d’étouffer un PSG déboussolé, loin de la domination affichée face à Reims ou l’Inter ces dernières semaines.

Au retour des vestiaires, les Parisiens ont tenté de réagir avec l’orgueil des grandes soirées, à l’image d’un Ousmane Dembélé incisif ou d’un Désiré Doué encore prometteur, sans jamais réellement inquiéter Robert Sanchez. La réduction du tempo par Chelsea, la solidité défensive du trio Chalobah–Colwill–Cucurella, et l’expulsion de Joao Neves en fin de rencontre (85e) ont scellé le sort d’une finale où Paris a semblé perdre ses repères. Une défaite amère qui ternit une saison pourtant marquée par des titres et des certitudes retrouvées. À l’issue du match, Marquinhos, capitaine emblématique et désormais vétéran du vestiaire, s’est exprimé au micro de DAZN, livrant une analyse lucide sur la performance parisienne et sur ce revers à digérer pour continuer de grandir.

Une défaite frustrante mais…

Au micro de DAZN, Marquinhos n’a pas cherché d’excuses. Le capitaine parisien a reconnu la supériorité tactique et physique des Blues, tout en pointant du doigt les manquements de son équipe dans les moments clés : «je pense qu’ils ont bien travaillé sur nos faiblesses. tactiquement, ils nous ont mis en difficultés en première mi-temps. On a mis du temps à réagir. On doit corriger ça pour la suite. Les équipes vont nous étudier maintenant. Ils vont savoir ce qu’on fait de bien et de mauvais. C’est à nous d’être toujours au top. La bataille physique a été remportée par Chelsea. Ils ont gagné beaucoup de duels. On a été en dessous de ce qu’on sait faire. Ils ont été très efficaces. Cela change tout le résultat. On l’a vu en finale de la Ligue des Champions, contre le Real, contre le Bayern, ça change tout d’être efficace. On n’a pas réussi à marquer. On n’a pas été efficace.»

Lucide, mais ému, Marquinhos a également tiré un premier bilan de cette campagne mondiale, entre regrets, reconnaissance envers les supporters et fierté du parcours accompli : «les supporters sont toujours là dans les bons et les mauvais moments. On voulait remporter ce match et ramener ce trophée à Paris. On sait pas si on va être encore là à la prochaine Coupe du Monde avec le PSG (les joueurs présents, ndlr). C’est dommage pour nous. Cela ne retire rien à notre saison de fou. C’était des moments incroyables. On a perdu avec nos forces et notre philosophie. On s’est pas caché. On a fait notre jeu. Chelsea méritait plus que nous». Un épilogue amer pour une saison pourtant mémorable. Battu sans appel par Chelsea, le Paris Saint-Germain clôt un exercice 2024-2025 exceptionnel sur une fausse note. Une désillusion en finale de Coupe du monde des clubs qui n’efface ni les titres conquis, ni les émotions vécues.