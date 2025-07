John Textor va toucher le pactole grâce à Al-Nassr !

À quelques semaines de la reprise des championnats, les clubs s’activent pour se renforcer activement. Et comme depuis deux ans désormais, l’Arabie saoudite reste un marché très actif. Les clubs européens profitent parfois de la puissance financière XXL du pays pour refourguer des indésirables. Mais parfois, les clubs saoudiens détournent des talents en réussissant à les attirer avec très souvent des salaires démesurés. Un marché à double tranchant qui semble satisfaire les clubs européens pour le moment.

Il y a deux saisons, le PSG s’était séparé de l’épineux cas Neymar en l’envoyant pour 90 millions à Al-Hilal. Plus récemment, le club d’Al-Nassr a arraché contre plus de 55 millions d’euros João Félix à Benfica, faisant les affaires de Chelsea forcément. Et le club de Cristiano Ronaldo pourrait bien faire un nouvel heureux dans les prochains jours… John Textor. Et ça ne concerne évidemment plus l’OL. Le club saoudien souhaite encore un renfort offensif avant le début de saison. Dans ce sens, il avait coché le nom d’Antony en priorité. Mais le Brésilien de Manchester United souhaite visiblement retourner au Betis.

20 millions en plus pour Botafogo

Alors Al-Nassr a activé son plan B. Et ce dernier se nomme Luiz Henrique. L’attaquant brésilien du Zenith Saint-Petersbourg a débarqué en Russie en provenance de Botafogo il y a un an déjà. À cette époque, il avait rapporté une trentaine de millions d’euros que John Textor avait utilisés pour renflouer les finances lyonnaises. Et à en croire les informations de la presse brésilienne ou encore Estadio Deportivo, Al-Nassr prépare actuellement une offre de 70 millions pour s’attacher ses services.

Une offre qui arrange grandement John Textor puisque Botafogo touchera 30% d’une future vente du joueur. Le club brésilien s’attend donc à récupérer pas moins de 21 millions d’euros dans cette future opération. Un apport financier XXL pour John Textor qui est toujours englué dans des affaires depuis son départ de l’OL et son conflit avec Ares. L’homme d’affaires américain se frotte les mains avec ce nouveau deal qui devrait lui permettre de souffler un peu plus.