John Textor est désormais aux prises avec la justice !

John Textor n’en finit plus de faire parler de lui. Présent devant la presse brésilienne il y a quelques jours, le président du groupe Eagle Football s’était d’ailleurs fait remarquer en s’en prenant fermement à l’OL, Ares (son principal créancier à Lyon) et plus globalement le football français. Replié sur l’actif Botafogo depuis son départ de l’OL, l’homme d’affaires américain - qui a perdu le contrôle du RWDM Brussels (Molenbeek) et a vendu ses participations dans Crystal Palace - se retrouve pourtant une nouvelle fois dans une situation plus que chaotique.

Bien décidé à mettre son énergie dans l’essor de Botafogo, Textor souhaiterait, en effet, racheter à Eagle le club de Rio de Janeiro. Pour ce faire, le dirigeant américain a d’ailleurs mandaté un cabinet chargé d’évaluer la valeur du vainqueur de la dernière Copa Libertadores, acheté en 2022 contre la promesse d’investissements de plus de 65 millions d’euros. Une manœuvre qui pose toutefois question, notamment sur la capacité de l’homme au chapeau à financer une telle opération.

Une grosse amende à venir pour Textor ?

Ce jeudi soir, L’Equipe rappelle d’ailleurs que John Textor est plus que jamais sous pression. D’Ares, son principal créancier à l’OL, à Iconic, un autre fonds d’investissement avec lequel un conflit vieux de deux ans perdure, l’Américain est poussé dans ses retranchements. Le quotidien français précise, à ce titre, qu’Iconic veut aujourd’hui récupérer les 94 millions de dollars investis dans le rachat de l’OL.

A cette époque, la perspective d’une SPAC destinée à l’introduction en bourse en commun avec Eagle existait mais cette opération n’a finalement jamais eu lieu. Résultat ? Textor se retrouve à l’heure actuelle en litige avec Iconic. Si l’ancien boss de l’OL a déposé un recours devant une cour de justice américaine, ce dernier a été rejeté et c’est désormais la justice britannique qui va devoir trancher. Reste désormais à savoir si elle obligera, ou non, Textor à régler cette dette. Une chose est sûre, les ennuis sont encore loin d’être terminés pour le natif de Kirksville.