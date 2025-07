Coupe du Monde des Clubs : le climatiseur Cole Palmer a fait vivre un enfer au PSG

Un rêve bleu pour Chelsea ce dimanche soir. Opposé au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du monde des Clubs, le club londonien a fait un match incroyable pour s’imposer 3-0. Quelques semaines après avoir remporté la Ligue Europa Conference contre le Real Betis Balompié (4-1), Chelsea s’est donc offert le scalp du PSG pour monter sur le toit du football mondial. Une rencontre marquée de l’empreinte de Cole Palmer.

La suite après cette publicité

Star de l’équipe et leader technique, le milieu offensif anglais a livré une prestation incroyable. Il a d’ailleurs [élu homme du match par la rédaction FM avec la note de 8,5.]((https://www.footmercato.net/a5620667702683495020-chelsea-psg-les-notes-du-match) Proche de marquer dans les premières minutes (8e), il s’est ensuite offert un doublé (22e et 29e) sur deux frappes limpides avant de mettre sur orbite Joao Pedro (44e) pour le troisième but anglais. Une prestation XXL pour le joueur formé à Manchester City qui a mis tout le monde d’accord ce soir.

La suite après cette publicité

Cole Palmer l’homme des finales

«Aujourd’hui, nous lui avons trouvé un poste où il avait plus d’espace pour attaquer. Cole a évidemment très bien joué, mais tous les joueurs ont fourni un effort fantastique» saluait après la rencontre son coach Enzo Maresca. Le coach italien qui l’a replacé comme ailier droit dans le demi-espace a ainsi trouvé la formule pour relancer le joueur anglais qui avait vécu un début d’année 2025 assez compliqué.

«Le coach a mis en place un excellent plan de jeu. Il savait où se trouveraient les espaces. Il a essayé de me libérer au maximum et je devais lui rendre la pareille en marquant des buts. Il construit quelque chose de spécial, quelque chose d’important. Tout le monde a beaucoup parlé de nous toute la saison, mais j’ai le sentiment que nous allons dans la bonne direction», confiait Cole Palmer après la partie au micro de DAZN.

La suite après cette publicité

Pour le principal intéressé, c’est aussi une nouvelle finale où il a brillé. Avec Manchester City, il avait marqué contre Séville (1-1/5-4 aux Tab) en finale de la Supercoupe de l’UEFA 2023. Un an plus tard, il était malheureux à l’Euro 2024 contre l’Espagne (défaite 2-1) mais avait relancé l’Angleterre. Héros contre le Real Betis Balompié (4-1) en Ligue Europa Conference cette saison avec deux passes décisives, il a encore enfilé le costume de patron ce soir : «c’est une sensation formidable. C’est d’autant plus formidable que tout le monde doutait de nous avant le match, on le savait. Se battre comme on l’a fait, c’est bien. J’aime les finales. C’est arrivé à nouveau.»

Pour vous régaler de cette première finale de Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.

La suite après cette publicité

Suivez le match Chelsea - PSG sur DAZN.