Chelsea : Malo Gusto règle ses comptes avec les haters

Au micro de DAZN, Malo Gusto a tenu à envoyer un message après la victoire en finale contre le PSG.

«Très grande fierté, c’était un de nos objectifs clairs. On est content pour le club et pour nous en tant que joueurs. Beaucoup de gens ont mal parlé sur nous. On a prouvé qu’on mérite ce trophée. D’abord le pressing, on savait que c’était une équipe qui sait bouger avec le ballon. A la récupération, on voulait les tuer dès le début. On n’est pas respecté depuis le nouveau projet. Les gens disent qu’on est jeune, qu’on n’a pas l’habitude de jouer ces matchs. Le coach nous a dit ça.»