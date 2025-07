Montpellier s’active dans tous les sens pour son objectif remontée

Après 16 années consécutives dans l’élite du football français, Montpellier évoluera cette saison en L2. Un petit tremblement de terre à l’échelle nationale pour un club historique du championnat de France, titré en 2012. Depuis 2017, seuls quatre clubs sont parvenus à remonter immédiatement en L1 après une relégation : Auxerre, Angers, Lorient et l’expert en la matière, Metz. Montpellier a l’intention d’employer les grands moyens pour effacer l’ardoise de la saison passée et se greffer à cette sélection d’ici mai prochain.

À ce jour, le club pailladin a déjà pu se séparer de Wahbi Khazri, l’un des plus gros salaires du vestiaire, alors que Téji Savanier devrait également changer d’air cet été (Lecomte est pour le moment toujours là). Quant à Andy Delort, qui aura davantage fait parler de lui pour ses tournois de padel que pour ses buts la saison dernière, son prêt est arrivé à son terme. Dans le sens des arrivées, Montpellier n’a pas traîné. Dans un championnat de Ligue 2 qui s’annonce relativement compétitif cette saison, marqué par les relégations de Reims et Saint-Étienne, les dirigeants montpelliérains étaient conscients du besoin de se renforcer. Au 12 juillet, pas moins de 6 joueurs ont déjà rejoint le club héraultais.

Des joueurs d’expérience pour remonter en L1

«On fait naturellement partie des favoris puisqu’on descend de Ligue 1. Il y a d’autres équipes avec peut-être plus de certitudes au niveau de leur effectif. Mais on fera tout pour bâtir une équipe compétitive et atteindre les objectifs fixés», confiait ce matin le coach Zoumana Camara. Joueur de Ligue 1 établi (106 matchs de L1, et 144 de L2), Julien Laporte fait partie du processus. Le défenseur de 31 ans a quitté Lorient avec qui il venait de monter, pour rallier le MHSC. «Cela s’est fait très vite car Montpellier est arrivé très tôt dans les discussions, avant même la fin du championnat. Et le projet montpelliérain, avec un contrat de trois ans, me correspondait», avait-il récemment expliqué à Ouest-France, alors que Lorient avait tenté de le prolonger. L’ailier Nathanaël Mbuku (23 ans) est aussi arrivé en prêt depuis Augsburg pour tenter de se relancer après un passage à l’ASSE et au Dinamo Zagreb. Il pourra apporter sa solide expérience de la Ligue 1 (80 matchs) au collectif montpelliérain.

Au poste de gardien, Dimitry Bertaud a quitté son club formateur, et le chevronné Mathieu Michel est arrivé libre après la fin de son contrat à Valenciennes. Une signature qui répond à la volonté du MHSC de s’appuyer sur des joueurs d’expérience, à l’image de la dernière signature d’Alexandre Mendy. L’attaquant bissau-guinéen de 31 ans s’est affirmé ces dernières saisons comme l’un des meilleurs buteurs de L2 (72 buts au compteur en 182 matches de Ligue 2), avec une saison 2023/2024 à 22 buts qui aurait dû lui ouvrir les portes de Sunderland. Montpellier a aussi fait le choix de miser sur la jeunesse. Dans cette optique, le prometteur Victor Orakpo (19 ans) est arrivé en prêt de Nice (Le Havre était aussi intéressé), comme le jeune défenseur du PSG, Naoufel El Hannach.

Des départs encore attendus

Du mouvement devrait encore être à prévoir dans les prochaines semaines. Il semble quasiment impossible d’imaginer l’ancien international espoir tricolore, Joris Chotard, rester dans son club formateur. Meilleur Montpelliérain la saison passée, Becir Omeragic devrait aussi voguer vers de nouveaux horizons, lui qui ne manque d’ailleurs pas d’intérêts à l’étranger. Selon nos informations, Modibo Sagnan est aussi courtisé par Rizespor., alors qu’Othmane Maamma a rejoint Watford. Concernant Jordan Ferri, la tendance des dernières semaines était plutôt à l’idée de le voir rester, Zoumana Camara appréciant son profil.

Le programme des matchs de préparation de Montpellier :

12 juillet : Montpellier - Istres

18 juillet : Montpellier - Rodez

23 juillet : Montpellier - Martigues

26 juillet : Bastia - Montpellier

02 août : Montpellier - Ajaccio