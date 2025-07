MHSC : Othmane Maamma file à Watford

Âgé de 19 ans et sous contrat jusqu’en 2027 avec Montpellier, Othmane Maamma quitte officiellement l’Hérault. Après avoir bouclé une deuxième saison en Ligue 1 avec 1 but et 1 passe décisive en 12 matches, le jeune ailier marocain s’est engagé comme prévu avec Watford (Championship).

La suite après cette publicité

« Watford a finalisé la signature de l’attaquant montpelliérain Othmane Maamma, âgé de 19 ans. L’attaquant arrive à Vicarage Road pour un montant non divulgué, le jeune international marocain signant un contrat de quatre ans », a indiqué le club anglais dans son communiqué.