La LFP annonce une énorme mesure contre le piratage

C’est une nouvelle étape pour la LFP dans sa lutte contre le piratage. Hier lors de la conférence de presse de présentation de la nouvelle plateforme Ligue1+, le patron de LFP Média, Nicolas de Tavernost, avait annoncé plusieurs mesures contre la consommation illégale du football en France, devenue un serpent de mer au cours des derniers mois. «Il y a eu une proposition de loi au Sénat pour lutter contre les systèmes de piratage. L’ARCOM va avoir des moyens automatisés pour lutter. Le piratage est une lutte permanente, on aurait souhaité que le projet de loi aille plus vite, mais on espère qu’il sera en vigueur en janvier 2026. Notre système d’OTT contiendra un système anti-piratage», avait indiqué l’homme de 74 ans.

La suite après cette publicité

Ce vendredi, la LFP a publié un communiqué se félicitant de la décision de justice rendue ce jour-même, permettant les blocages de sites pirates par les fournisseurs d’accès internet. «Dans une décision rendue le 10 juillet 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les FAI français de l’accès à des sites pirates de streaming en direct et des services IPTV. Pour la première fois, le Tribunal a également ordonné le blocage, sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport, d’une application diffusant illégalement la Ligue 1 McDonalds et la Ligue 2 BKT», indique le communiqué.

Le communiqué complet

«Dans une décision rendue le 10 juillet 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné le blocage par les FAI français de l’accès à des sites pirates de streaming en direct et des services IPTV.

La suite après cette publicité

Pour la première fois, le Tribunal a également ordonné le blocage, sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport, d’une application diffusant illégalement la Ligue 1 McDonalds et la Ligue 2 BKT.

La LFP et LFP Media saluent cette nouvelle décision du Tribunal judiciaire de Paris, qui a statué dans des délais extrêmement brefs, laquelle permet de protéger l’intégralité des championnats de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT pour la saison à venir.

La suite après cette publicité

Cette décision reconnaît de nouveau le droit pour la LFP et LFP Media d’obtenir des injonctions en amont du début des saisons, afin de protéger leurs droits dès la première journée des championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT.

La LFP et LFP Media pourront ensuite, comme le permet l’article L. 333-10 du code du sport, saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) aux fins de mettre en œuvre des mesures de blocage tout au long de la saison à l’encontre de tout nouveau service ayant diffusé illicitement les compétitions organisées par la LFP.

La suite après cette publicité

Alors que LFP Media lancera Ligue 1+ le 15 août prochain, elle demeure mobilisée, aux côtés des clubs, de ses diffuseurs et distributeurs, en vue de permettre la protection efficace des championnats de Ligue 1 McDonalds et de Ligue 2 BKT pour toute la saison 2025/2026.

La LFP et LFP Media continueront à mettre en œuvre une stratégie robuste de lutte contre le piratage visant à impliquer l’ensemble des intermédiaires permettant de combattre ce fléau.»