Lens : Pierre Sage fait le point sur l’avenir de Neil El Aynaoui

Il y a quelques jours, nous vous révélions que l’AS Roma souhaitait renforcer son entrejeu et avait coché le nom de Neil El Aynaoui (24 ans). Le milieu du RC Lens séduit la Premier League et la Serie A et les Gialorossi avaient trouvé un accord avec le joueur, qui a été séduit par le projet sportif, pour un contrat de 5 ans, comme nous l’avions révélé.

Il reste désormais à convaincre les Sang et Or, qui attendent plus de 20 millions, mais ne semblent pas vendeurs, comme l’a confirmé Pierre Sage. «Si Neil El Aynaoui avait été en situation de partir, il n’aurait pas joué une minute de ce match face au Standard de Liège. La réponse est entre les lignes, c’est assez clair», a-t-il assuré en marge de la rencontre amicale contre le Standard de Liège (2-2).