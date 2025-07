RC Lens : visite médicale ok pour Samson Baidoo

Samson Baidoo fait un pas plus vers le RC Lens. Le défenseur central vient de passer avec succès sa visite médicale avec les Sang et Or et devrait être la prochaine recrue du club, comme nous vous l’annoncions ces dernières heures. L’international espoir autrichien (11 capes, 1 but) va venir renforcer un secteur orphelin de Facundo Medina, parti à l’OM, il y a quelques jours.

Déjà expérimenté avec plus de 120 matches professionnels disputés, dont 12 en Ligue des Champions, le joueur de 21 ans, au fort leadership, a besoin de continuité et va franchir un cap dans l’Artois. Lens, qui est en train de boucler les derniers détails liés à son arrivée, va aligner 8 M€ bonus compris pour recruter le défenseur droitier athlétique (1,90 m) du RB Salzbourg qui était très convoité notamment en Allemagne et en Italie.