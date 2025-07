Le RC Lens en passe de boucler le très gros coup Samson Baidoo

Le RC Lens a subi une vraie vague de départ sur les derniers mois dans le secteur défensif. L’hiver dernier, Abdukodir Khusanov a été recruté par Manchester City quand Kevin Danso a rejoint Tottenham avec qui il a remporté la Ligue Europa. Cet été, Facundo Medina a également pris la tangente en direction de l’Olympique de Marseille. Avec Malang Sarr et Jonathan Gradit, mais aussi les jeunes Sidi Bane, Ismaëlo Ganiou et Nidal Celik, les Artésiens ont besoin de certitudes dans ce secteur en vue de la saison prochaine.

Ainsi, la formation désormais dirigée par Pierre Sage a prospecté afin de trouver un élément déjà prêt pour les joutes de la Ligue 1 et qui dispose d’une certaine expérience du haut niveau. Pour autant, le club du nord de la France a plutôt opté pour un joueur prometteur et disposant encore d’une belle marge de progression. Ainsi, selon nos informations, les Lensois ont décidé de jeter leur dévolu sur Samson Baidoo (21 ans) qui évolue au Red Bull Salzbourg.

Lens va se renforcer pour 8M€

Champion d’Autriche en 2023, il dispose d’une belle expérience avec 71 rencontres disputées avec la formation autrichienne (2 buts) ainsi que 46 matches avec le FC Liefering, club satellite évoluant en D2 autrichienne. Participant déjà à 12 rencontres de Ligue des Champions avec Salzbourg, il a été titulaire cette saison même s’il était remplaçant pendant la Coupe du monde des Clubs où il n’a disputé qu’une minute en trois matches. International espoir autrichien (11 capes, 1 but), il est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club autrichien.

Auparavant dans le viseur de grosses écuries européennes comme le FC Barcelone quand il était plus jeune, Samson Baidoo a vu sa carrière tourner un peu plus au ralenti avec des blessures lors de la saison 2023/2024. Depuis cela va mieux sur le plan médical. Selon nos informations un accord a été trouvé entre le RC Lens et le Red Bull Salzbourg pour son transfert cet été. Présent à Lens, le joueur passe d’ailleurs actuellement sa visite médicale avec les Artésiens. Une arrivée en passe d’être ficelée ce lundi pour un montant de 8 millions d’euros et qui pourrait être rapidement officialisée une fois la visite médicale passée et les derniers détails du deal validés.