PSG : les premiers mots de Renato Marin

Libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger avec l’AS Roma, le gardien italien Renato Marin (19 ans) s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain ce jeudi. Quelques minutes après l’officialisation, le nouveau protégé de Luis Enrique s’est exprimé. «Je pense que c’est un rêve pour moi. Tout d’abord je tiens à remercier le président Nasser, Luis Campos également qui m’a apporté un soutien incroyable dès le début. Évidemment, Luis Enrique une personne formidable et son staff qui a toujours été bon, m’a accompagné dès le début. Représenter le PSG, c’est un rêve d’enfant, de porter les couleurs du PSG, l’une des meilleures équipes du monde, c’est un honneur. Le PSG a un beau projet pour les jeunes. Je pense que c’est une très grande opportunité pour moi et j’ai voulu la saisir», a tout d’abord lancé le jeune portier.

Et d’ajouter : «ce sera un honneur de jouer avec ces grands joueurs, avec Luis Enrique, qui était aussi un grand joueur, il m’inspire beaucoup de par sa personnalité et sa façon dont il travaille avec ces joueurs. L’un de mes objectifs est certainement de me faire un place au sein de l’équipe. Je vais faire de mon mieux, c’est une équipe qui a beaucoup d’ambition, qui joue ensemble. C’est une chose à laquelle je m’identifie. C’est une sensation très spéciale de porter ce maillot, quand je l’ai mis j’avais des frissons, je pense que c’est un rêve, c’est énorme. J’ai regardé les matches du PSG depuis le début, la Ligue des Champions, le championnat de France, j’aime beaucoup leur façon de jouer, le fait qu’ils soient toujours dans le jeu. Ils ne perdent jamais l’envie de jouer comme face à Manchester City avec le but de Joao Neves. Le Parc des Princes c’est l’une des choses les plus intéressantes depuis que je regarde le PSG. Les supporters sont les plus incroyables que j’ai pu voir. C’est sûr que quand on est sur le terrain c’est un joueur de plus».