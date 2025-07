OM : Roberto De Zerbi tire un premier grand bilan du mercato marseillais

Sous le ciel gris des Pays-Bas, l’Olympique de Marseille poursuit sa préparation estivale avec sérieux et intensité. En stage à la frontière belge, les hommes de Roberto De Zerbi ont déjà disputé deux rencontres amicales : une victoire encourageante hier contre Excelsior Maassluis, suivie d’un match nul plus accroché aujourd’hui contre l’Olympic Charleroi. Si les jambes sont encore lourdes et les automatismes en rodage, les premiers signaux sont positifs. Mais au-delà du rectangle vert, c’est une autre forme de match qui se joue : celui du mercato, où les rumeurs, les négociations et les ajustements de l’effectif occupent chaque recoin de l’actualité olympienne. Et dans ce contexte charnière, Roberto De Zerbi a accepté de se livrer longuement à L’Équipe, offrant une plongée rare dans son projet, sa méthode et son regard sur la saison à venir.

Pour sa deuxième année sur le banc marseillais, l’entraîneur italien aborde le virage de l’été avec ambition et lucidité. Durant cet entretien fleuve, De Zerbi n’a éludé aucun sujet : de l’exigence de jeu qu’il entend imposer, à son regard sur les recrues déjà arrivées, en passant par les éventuels départs à venir. Il revient aussi sur les leçons tirées de sa première saison contrastée, les attentes du public marseillais, et la nécessité de bâtir une identité forte dans un club souvent balloté par l’instabilité. Fidèle à son franc-parler et à ses convictions tactiques bien affirmées, il pose les jalons d’un OM plus cohérent, plus ambitieux et plus fidèle à son ADN. À l’aube d’une saison qui s’annonce décisive à tous les niveaux, De Zerbi trace la voie — sans détours.

Satisfaction mais…

Dans cet échange à cœur ouvert, Roberto De Zerbi ne cache pas sa satisfaction face au travail réalisé sur le marché des transferts. Fidèle à sa vision et reconnaissant du soutien de la direction, il salue les efforts menés en coulisses, notamment par Medhi Benatia, pour consolider les fondations de l’effectif : «oui le mercato me plaît. D’abord parce que nous avons confirmé des joueurs très importants. Höjbjerg, Adrien Rabiot, Greenwood, Balerdi, et d’autres aussi qui avaient des possibilités, comme Rowe, qui n’était pas titulaire mais qu’il est important de garder. Ensuite, parce que nous avons pris deux jeunes joueurs très forts, CJ Egan-Riley et Angel Gomes, libres. Ce sont deux chefs-d’œuvre de Benatia. Et Medina, qui est le joueur qu’il faut pour le Vélodrome. Et maintenant, nous avons encore pas mal de choses à faire. Ils avaient des possibilités, pourtant. Rabiot a eu des contacts et même très intéressants, et il s’est comporté comme un monsieur car il n’a même pas voulu les considérer. Höjbjerg aussi a eu des contacts, Balerdi a eu des contacts. Je ne sais pas s’ils se sont parlé pour décider tous ensemble de rester. Mais cela m’a fait plaisir». Le technicien italien se réjouit autant des recrues que des joueurs importants qui ont fait le choix de rester, malgré les sollicitations.

Au fil de l’entretien, De Zerbi se montre lucide sur les lacunes de la saison passée, notamment cette irrégularité chronique qui a trop souvent freiné l’élan marseillais. Il ne se dédouane pas, bien au contraire, et évoque avec franchise les failles à corriger, tant dans le jeu que dans la gestion de l’effectif. Le projet ne s’arrête pas à la qualité du onze de départ : l’objectif est désormais de bâtir un groupe homogène, capable de faire face aux imprévus d’une saison complète : «Nous avons une vraie équipe, nous aussi, mais avec des hauts et des bas. Il faudrait gommer cela, les hauts et les bas, qui sont typiques de Marseille. Et peut-être aussi typiques de moi, parce que les excès, je les ai moi aussi. Si nous gagnons en constance, nous aurons fait un pas en avant encore. Un des chantiers que nous avons cette année avec Medhi, c’est d’améliorer le onze, oui, mais aussi d’améliorer l’effectif, les 22-23 joueurs. Quand, sur la phase retour, on perd cinq matches sur sept, Höjbjerg était blessé au mollet, Murillo était blessé, Luis Henrique était moins bien. Greenwood n’était pas bien non plus». Avec un effectif renforcé, des idées claires et une ambition intacte, l’OM de De Zerbi avance sans complexes. La saison qui s’annonce pourrait bien marquer un vrai tournant.