Caen : l’entraîneur Maxime d’Ornano vient au soutien du clan Kylian Mbappé

Tout le monde n’a pas encore envie de quitter le navire. Acheté par le clan Kylian Mbappé en septembre dernier, le Stade Malherbe de Caen a vécu une saison 2024-2025 des plus complexes, avec à la clé une dernière place de Ligue 2 synonyme de relégation en National. Une situation sportive qui a suscité de nombreuses critiques envers la gestion du club par la star française du Real Madrid et sa mère Fayza Lamari. Mais cela ne semble pas effrayer le nouvel entraîneur du SMC, Maxime d’Ornano, visiblement séduit par le projet porté par la famille Mbappé.

«Pour l’instant je ne l’ai pas rencontré mais c’est vrai que quand le propriétaire est un joueur de foot connu, ça donne envie, a-t-il lancé an micro de BFM Normandie. On met les pieds dans un endroit où le propriétaire sait ce qu’il fait puisqu’il connait tous les rouages d’un club. Donc, oui, c’est une plus-value pour moi.» Malgré l’arrivée d’un nouveau coach sur le banc caennais et la descente en National, le Stade Malherbe n’a pas réussi à briser ce cycle de mauvais résultats, avec trois défaites en autant de matchs pendant sa préparation estivale.