Les joueurs du Barça détestent leur nouveau maillot

Le FC Barcelone a déjà lancé sa préparation estivale avec une victoire contre le Vissel Kobe dimanche (3-1). L’occasion de voir les nouvelles recrues du club à l’œuvre, à l’image d’un Roony Bardghji déjà impressionnant, mais aussi d’admirer les nouvelles tuniques du club champion d’Espagne.

Seulement, comme l’indique Mundo Deportivo, ce nouveau maillot ne plaît pas aux joueurs. Pas pour des questions esthétiques, mais pour des raisons pratiques. Effectivement, avec la transpiration et les tissus utilisés par Nike, le maillot deviendrait plus lourd et donc peu confortable pour les joueurs. Certains se sont ainsi ouvertement plaints. Reste à voir si une solution sera trouvée…