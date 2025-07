Le FC Barcelone reprend le large sur Séoul !

69e : Fermin Lopez est très mobile entre les lignes et fait mal à la défense adverse.

68e : longue phase de possession pour le FC Barcelone qui calme le tempo.

66e : le rythme est moins important dans cette seconde période. Les changements ont joué.

65e : sur la gauche, Lucas provoque mais se heurte à Hector Fort qui le pousse en sortie de but.

64e : quelques petites erreurs évitables pour la défense catalane. Il faudra être plus vigilant.

63e | Frayeur dans la surface catalane !

Passe en retrait dangereuse de Roony Bardghji et Marko Dugandzic n’en profite pas en tombant sur Wojciech Szcesny. Yazan Al-Arab tente d’en profiter mais Andreas Christensen éloigne le danger.

62e : Hector Fort est sanctionné pour une faute sur la gauche sur Kim Jin-Su.

61e | La tête de Gavi !

Décalé sur la gauche, Fermin Lopez enroule un centre vers le second poteau. Il trouve Gavi dont le coup de casque termine dans le petit filet droit.

60e : les Barcelonais s’installent dans le camp sud-coréen et maintiennent une forte pression.

58e : trouvé par Gavi sur la droite, Roony Bardghji provoque, rentre dans la surface et s’écroule au contact d’un défenseur. L’arbitre ne bronche pas.

57e : Marcus Rashford est recherché en profondeur sur la gauche. Néanmoins, Hwang Do-Yun revient bien pour tacler en corner.

56e : le FC Barcelone se donne un peu d’air avec ce but. Il va falloir être plus sérieux défensivement qu’en première période.

55e | Andreas Christensen enfonce le clou !

Plein axe, Gavi transmet pour Andreas Christensen qui frappe sans contrôle à l’entrée de la surface sud-coréenne. Son tir croisé se loge sur la gauche du but.

53e : après quelques minutes de tergiversation, les entrants du FC Barcelone mettent le pied sur le ballon et essayent de repartir de l’avant.

52e | Marcus Rashford en force !

Trouvé sur la gauche devant la surface, Marcus Rashford repique dans l’axe et arme un tir puissant qui est repoussé par le gardien.

51e : Ferran Torres est cherché dans la profondeur mais c’est trop appuyé et le gardien s’inteprose.

50e : long ballon en profondeur dans l’axe pour Jesse Lingard. Jofre Torrents récupère et éloigne le danger.

49e : bon ballon devant la surface barcelone. Hwang Do-Yun tergiverse et Andreas Christensen récupère.

47e : le onze du FC Barcelone en seconde période : Szczesny - Fort, Christensen, Martin, Torrents - Fermin, Gavi, Casado - Bardghji, Torres, Rashford

46e : large revue d’effectif pour le FC Barcelone avec des joueurs comme Hector Fort, Andreas Christensen, Fermin Lopez, Gavi et Roony Bardghji qui sont rentrés.

C’est reparti !

Coup de sifflet de l’arbitre dans ce match amical entre le Séoul FC et le FC Barcelone. Au tour des Sud-Coréens d’engager.

Mi-temps

Le FC Barcelone reprend l’avantage juste avant la pause grâce à un deuxième but de Lamine Yamal. Tout reste ouvert dans ce match animé contre une équipe de Séoul efficace.

45e +3 | Lamine Yamal s’offre un doublé ! (Séoul FC 2-3 FC Barcelone)

Dani Olmo trouve sur la droite de la surface Lamine Yamal. Ce dernier se joue de Kim Jin-Su et envoie une lourde frappe dans la lucarne gauche.

45e +2 : surpris, le FC Barcelone tente de se remettre en ordre de marche avec une longue séquence de possession.

45e | Yazan Al-Arab égalise ! (Séoul FC 2-2 FC Barcelone)

Jesse Lingard trouve dans le rond central Anderson Oliveira qui lance en profondeur Yazan Al-Arab dans le dos de la défense. Ce dernier résiste à Jules Koundé et ajuste Joan Garcia avant le retour de Ronald Araujo.

44e | Dani Olmo croise trop !

Raphinha déborde sur la droite, rentre dans la surface et remise en retrait vers l’entrée de la surface. Dani Olmo reprend le ballon mais sa tentative est trop croisée sur la droite.

43e : Séoul remonte un peu son bloc équipe et presse avec un peu plus d’intensité.

42e : le rythme est retombé dans cette fin de première période. La possession du FC Barcelone est plus stérile.

40e : ouverture de Jesse Lingard en profondeur pour Cho Young-Wook. Trop profond, le ballon est capté par Joan Garcia.

39e : séquence longue de possession pour le Séoul FC qui essaye de reprendre des couleurs.

38e : Yazan Al-Arab est sanctionné pour une faute sur Raphinha. Coup franc pour le FC Barcelone.

37e : le pressing du FC Barcelone fait mal à Séoul qui a du mal à ressortir proprement le ballon.

36e : Jules Koundé recherche Dani Olmo côté droit. Bien bloqué, ce dernier joue en retrait.

35e : séquence de possession longue pour le FC Barcelone qui prive le Séoul FC du ballon dans l’entrejeu.

34e :Anderson Oliveira transmet sur la droite de la surface pour Jesse Lingard qui est encore signalé hors-jeu.

33e : sur la droite, Lamine Yamal provoque et sert dans la surface Dani Olmo qui se fait subtiliser le ballon par Yazan Al-Arab.

32e : tentative axiale de Jeong Seung-Won. C’est facilement capté par Joan Garcia.

31e : le FC Barcelone fait tourner le ballon et prend le temps de construire dans la moitié de terrain adverse.

29e : le jeu reprend avec une longue séquence de possession du FC Barcelone.

28e : petite pause fraîcheur. Les deux équipes vont pouvoir recevoir les consignes et s’hydrater.

27e : Séoul a profité d’un moment où le rythme est retombé pour réduire l’écart. Tout est relancé dans ce match.

26e | Cho Young-Wook égalise pour Séoul ! (Séoul FC 1-2 FC Barcelone)

Récupération dans les pieds de Lamine Yamal de Kim-Jin Su sur la gauche. Ce dernier trouve au premier poteau Cho Young-Wook qui se joue de Ronald Araujo et conclut d’une lourde frappe qui heurte la barre transversale et termine au fond des filets.

24e : Pedri trouve Robert Lewandowski sur la gauche de la surface. Ce dernier s’arrache et centre en retrait mais c’est capté par le gardien.

23e : recherché côté gauche dans la profondeur, Jesse Lingard est sanctionné pour une position de hors-jeu.

22e : Raphinha trouve Dani Olmo dans l’axe. Ce dernier provoque mais se fait reprendre le ballon devant la surface.

21e : recherché sur la gauche de la surface par Pedri, Raphinha s’emmène bien le ballon et frappe dans un angle fermé. Il trouve le petit filet.

20e : le FC Barcelone continue d’évoluer très haut contre une équipe sud-coréenne qui subit et tente sur les rares contres exploitables.

19e : bien lancé sur la droite, Anderson Oliveira recherche Moon Seon-Min dans l’axe. Ce dernier s’emmène le ballon dans la surface mais Alejandro Baldé lui subtilise la sphère.

18e : les vagues catalanes se poursuivent autour de la surface de réparation coréenne. Le Séoul FC va devoir proposer autre chose car cela tourne pour le moment à la démonstration.

16e : débordement sur la droite d’Anderson Oliveira qui sert en retrait Cho Young-Wook devant la surface catalane. Son tir est contré en corner.

15e : brouillon sur le premier but barcelonais, Lamine Yamal a réglé la mire. Le FC Barcelone se régale pour le moment.

14e | Lamine Yamal double la mise ! (Séoul FC 0-2 FC Barcelone)

Sur la droite, Jules Koundé trouve Lamine Yamal qui provoque et se présente devant la surface. Il recherche Dani Olmo sur la droite de la surface mais il est contré par Jeong Seung-Won. La sphère lui revient et il arme un tir à ras de terre vers la droite du but que le gardien ne peut que dévier.

14e : Dani Olmo lance sur la gauche Alejandro Baldé qui déborde et centre en retrait vers le point de penalty. La tête de Raphinha passe au-dessus du but adverse.

13e : Dani Olmo décroche beaucoup et se montre disponible. Belle entame du milieu offensif espagnol.

12e : séquence de possession longue pour le FC Barcelone qui prend le temps de construire patiemment.

11e : Jules Koundé trouve Dani Olmo dans la surface coréenne. Ce dernier manque son contrôle et le gardien s’interpose.

10e : nouvelle longue phase de possession pour le FC Barcelone qui s’installe de nouveau dans le camp du Séoul FC.

9e : entame idéale pour le FC Barcelone qui prend déjà les devants. Le début de match des Catalans est maîtrisé.

8e | Robert Lewandowski délivre le FC Barcelone ! (Séoul FC 0-1 FC Barcelone)

Percée dans l’axe de Dani Olmo qui remonte le ballon et trouve Lamine Yamal totalement esseulée sur la droite de la surface. Son tir est raté et dévié par Kang Hyeon-Mu sur le poteau droit. Robert Lewandowski suit et conclut dans le but grand ouvert.

7e : débordement sur la gauche de Moon Seon-Min pour le Séoul FC. Il est poussé en touche par Ronald Araujo.

6e : le Séoul FC est pris par le pressing du FC Barcelone et ne parvient pas à sortir de son camp.

5e : dans l’axe, Lamine Yamal, provoque, rentre dans la surface, mais se fait subtiliser le ballon par Yazan Al-Arab.

4e : Cho Young-Wook recherche dans le dos de la défense catalane Jesse Lingard qui part seul au but, mais le milieu offensif anglais est sanctionné pour une position de hors-jeu.

4e : une première possibilité pour le FC Barcelone. Les Catalans réalisent une entame de match intéressante en privant leur adversaire du ballon.

3e : belle transmission de Jules Koundé vers la droite de la surface et Pedri. Le milieu espagnol déclenche une frappe croisée qui passe juste à gauche des buts du Séoul FC.

2e : Jules Koundé retrouve sur la droite Dani Olmo qui transmet pour Lamine Yamal. Ce dernier provoque, rentre dans la surfac, maiss se voit bloquer. Il joue en retrait.

1re : logiquement, le FC Barcelone prend le contrôle du ballon et s’organise sur la largeur afin de prendre place dans le camp sud-coréen.

C’est parti !

Coup de sifflet de l’arbitre dans ce match amical entre le Séoul FC et le FC Barcelone. Dani Olmo engage pour les Blaugranas.

13h : les deux capitaines, Ronald Araujo (FC Barcelone) et Jesse Lingard (Séoul FC) effectuent le toss. Ce match va débuter.

12h55 : les joueurs sont dans le tunnel, Séoul joue en rouge et noir, le FC Barcelone porte son maillot doré.

12h50 | Lamine Yamal pour monter en puissance

Peu en vue contre Kobe, l’ailier catalan tentera de faire plus contre Séoul. Excellent la saison dernière, le nouveau numéro 10 du FC Barcelone se cherche encore son rythme après une saison éprouvante.

12h45 | Jesse Lingard la tête connue

Du côté de Séoul, on connaît bien Jesse Lingard, l’ancien grand espoir de Manchester United. Disputant sa deuxième saison en Corée du Sud, il est devenu un cadre de son équipe et réalise une belle saison (7 buts et 3 passes décisives en 4 matches de championnat.

12h40 | Deuxième match pour le FC Barcelone

Vainqueur 3-1 du Vissel Kobe, le FC Barcelone va tenter de monter en puissance. Le club catalan affronte le Séoul FC qui est actuellement quatrième du championnat sud-coréen et affiche une bonne forme.

12h35 | Le FC Barcelone joue avec son nouveau maillot

12h30 | Le banc du FC Barcelone

Sur le banc, le FC Barcelone dispose d’Inigo Martinez, Gavi, Ferran Torres, Inaki Pena, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Fermin Lopez, Marc Casado, Roony Bardghji, Eric Garcia, Wojciech Szczesny, Dro Fernandez, Toni Fernandez, Guillermo Fernández, Diego Kochen, Hector Fort et Gerard Martin.

12h25 | Le onze du FC Barcelone

De leur côté, les Catalans s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsi et Alejandro Baldé . Frenkie de Jong et Pedri se retrouvent dans l’entrejeu. En pointe, Robert Lewandowski est soutenu par Lamine Yamal, Dani Olmo et Raphinha.

12h20 | Le banc du Séoul FC

Sur le banc du Séoul FC, on retrouve Duks, Lucas, Jung Han-Min, Kang Juh-Yeok, Park Janghang-Yeol, Hwang Do-Yun, Park Seong-Hoon, Kim Jee-Won, Bea Hyun-Seo, Choi Jun, Lim Jun-Sub et Choi Chul-Won.

12h10 | Le onze du Séoul FC

Le club coréen mise sur un 4-4-2 avec Kang Hyeon-Mu dans les buts derrière Park Soo-Il, Yazan Al-Arab, Jeong Tae-Wook et Kim Jin-Su en défense. Jeong Seung-Won évolue en sentinelle avec Lee Sung-Mo à ses côtés tandis qu’Anderson Oliveira et Moon Seon-Min évoluent sur les ailes. Devant, Jesse Lingard épaule Cho Young-Wook en attaque.

12h | Bienvenue au Stade de la Coupe du monde de Séoul !

Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté le match amical entre le Séoul FC (Corée du Sud) et le FC Barcelone (Espagne). Le coup d’envoi est prévu à 13h au Stade de la Coupe du monde de Séoul en Corée du Sud.