FC Barcelone : la réponse tranchante de Lamine Yamal aux critiques

C’est le retour du grand Lamine Yamal. On l’avait quitté sur une défaite contre le Portugal en finale de la Ligue des Nations puis l’été a été agité pour le jeune ailier de 18 ans. Entre son anniversaire polémique avec notamment cette présence de nains, Lamine Yamal a aussi été auréolé du numéro 10 au FC Barcelone. Une nouvelle étape pour lui au club dont il est la nouvelle coqueluche.

Participant à la tournée asiatique avec son club, il avait connu une première assez mitigée contre le Vissel Kobe (victoire 3-1). Ce jeudi, il avait donc la volonté de montrer un meilleur visage avec le FC Barcelone. Et cela a vite démarré. Servi sur la droite de la surface par Dani Olmo, il manquait sa frappe que le gardien allait repousser sur le poteau droit puis Robert Lewandowski suivait bien pour conclure (8e).

Lamine Yamal savoure

Derrière il s’est en revanche montré plus libéré. D’une belle inspiration, il allait inscrire le deuxième but de son équipe (14e). Néanmoins, il retombait un peu dans ses travers en perdant le ballon sur la réduction du score de Cho Young-Wook (26e). Cependant, il a vite fait oublier cette erreur en allant chercher un doublé juste avant la pause (45e +3). De quoi permettre aux siens de virer en tête à la pause (3-2).

Finalement, le FC Barcelone a pris le large en seconde période pour s’imposer 7-3 alors que le principal intéressé et ses compagnons du premier acte sont sortis à la mi-temps. Qu’importe, le plus important était ailleurs pour Lamine Yamal qui a fait le plein de confiance à l’occasion de cette partie. Après la rencontre, il ne pouvait pas cacher sa joie : «je suis très heureux.»

«C’était un rêve que je faisais enfant, marquer avec ce maillot et ce numéro 10, c’est très spécial. Je suis très heureux de marquer et de la victoire de l’équipe», a-t-il poursuivi avant d’avoir un mot pour les supporters blaugranas : «merci beaucoup de nous soutenir dans chaque pays et nous vous en sommes très reconnaissants. Nous espérons que cette saison sera couronnée de succès et que nous remporterons de nombreux titres.» Les vacances sont terminées, Lamine Yamal est de retour.