Le Stade Rennais va se débarrasser de Meister et accueillir Frankowski

L’aventure d’Henrik Meister au Stade Rennais s’arrête là. Arrivé l’été dernier pour 9 M€ depuis Sarpsborg 08, le Danois avait été prêté dès janvier du côté de Pise et pour une durée d’un an. D’après L’Equipe, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour rendre ce mouvement définitif. L’attaquant de 21 ans va rester en Italie. Le club breton va récupérer 5 M€, en plus d’un pourcentage important sur une potentielle revente. Cela permettra non seulement de récupérer quelques liquidités mais aussi de libérer une place dans son quota de joueurs prêtés. Meister a connu 4 apparitions à Rennes pour un but.

Il ne croisera donc pas la route de Przemyslaw Frankowski. L’ancien Lensois est attendu très bientôt par les bords de Vilaine. Un accord est sur le point d’être trouvé avec Galatasaray sur les bases d’un prêt avec option d’achat estimée entre 5,5 et 6 M€. Seuls quelques détails manquent avant de boucler ce dossier. Le Polonais est même espéré en fin de semaine, alors que le RC Lens, qu’il a quitté en janvier dernier, et le PFC lui faisaient les yeux doux.