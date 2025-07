Roma : accord trouvé avec Neil El Aynaoui

C’est probablement le joueur le plus coté de l’effectif lensois actuellement. Le milieu de terrain Neil El Aynaoui est très courtisé. Du haut de ses 24 ans, son profil séduit la Premier League et la Serie A. Il y a quelques jours, nous vous révélions dans ce sens que l’AS Roma en avait fait sa priorité pour renforcer l’entrejeu. Mais Lens attend plus de 20 millions pour son joueur.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, si la Roma galère toujours pour convaincre Lens, elle a par contre avancé avec le joueur. En effet, le club de la Louve a trouvé un accord avec le joueur qui a été séduit par le projet sportif pour un contrzt de 5 ans. Reste l’étape la plus compliquée désormais à savoir convaincre le RC Lens qui ne veut pas brader son joueur et vendre en dessous de ses exigences.