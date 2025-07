Sassuolo : l’explosion d’Armand Laurienté va affoler le mercato !

Mais que devient Armand Laurienté ? La question peut se poser chez les amateurs de Ligue 1 et de football français qui ont fait connaissance avec Laurienté à Rennes mais surtout à Lorient. Il s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des joueurs offensifs les plus explosifs du football italien. Auteur de performances solides en Serie A, Laurienté avait naturellement attiré l’attention de plusieurs grands clubs italiens à l’été 2024, dont la Lazio, Naples et la Fiorentina. Selon nos informations, Galatasaray et Fenerbahçe avaient d’ailleurs été parmi les plus actifs en juillet 2024. Sa vitesse, sa capacité à provoquer et à éliminer en un contre un, ainsi que son flair devant le but avaient fait de lui une cible prioritaire sur le marché des transferts. Pourtant, malgré les sollicitations concrètes, la direction de Sassuolo, fraîchement reléguée en Serie B, a fermement refusé de le laisser partir. Le club, déterminé à remonter immédiatement dans l’élite, comptait sur son attaquant vedette pour mener cette mission sous la houlette de Fabio Grosso. Pris au piège de la stratégie de son club, Laurienté a été contraint de disputer l’intégralité de la saison 2024-2025 en Serie B, un championnat où son niveau apparaissait clairement au-dessus de la moyenne.

Cette situation a suscité des remarques chez certains observateurs, estimant qu’un joueur de son calibre méritait mieux qu’une saison en deuxième division. Malgré cette déconvenue, l’ancien joueur du FC Lorient a fait preuve de professionnalisme, livrant une saison pleine et assumant son rôle de leader technique. «Moi, Berardi et les autres membres de cette équipe avons une dette morale envers le club. Nous voulons le ramener en Serie A. J’avais besoin de comprendre la catégorie, les adversaires, comment évoluer sur le terrain, mon rôle. Les rumeurs de transfert ne m’ont pas influencé, elles sont là chaque année. Pour tout le monde. C’est un entraîneur qui s’adapte aux joueurs et qui met en valeur leurs qualités. Il a des idées claires, mais surtout en attaque, il laisse une certaine liberté. Il a de l’expérience et de l’autorité: il a joué dans des équipes prestigieuses et a remporté un championnat du monde. Tout cela lui confère un grand charisme.», avait-il déclaré. Mais son été va être de nouveau marqué par les rumeurs.

Meilleur joueur de la saison !

Malgré une reprise retardée l’été dernier compte tenu de la situation particulière, quelque peu bloquée, dans laquelle Laurienté s’est retrouvé sur le mercato, l’ancien attaquant du FC Lorient a dû patienter jusqu’au 15 septembre 2024 pour véritablement réintégrer le groupe de Sassuolo. A partir de cette précise, les Neroverdi enchaîneront une série de 13 rencontres consécutives sans défaite en Serie B. Porté par un Armand Laurienté métamorphosé en véritable leader d’équipe (19 buts, 6 passes décisives, toutes compétitions confondues), Sassuolo est parvenu à verrouiller, non seulement la montée en Serie A, mais également le titre de champion de deuxième division. Au-delà de l’aspect purement statistique, le buteur de 26 ans a considérablement transformé son jeu pour se défaire des défenses très agressives et physiques de l’antichambre. Alors qu’il était auparavant un attaquant de couloir beaucoup plus axé sur les longues courses, le joueur formé au Stade Rennais a su travailler et se remettre en questions pour aujourd’hui bénéficier d’une panoplie offensive beaucoup plus polyvalente : 11 buts du pied droit, 8 buts du pied gauche.

Et désormais, une question est sur toutes les bouches : quid de l’avenir d’Armand Laurienté sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2027 qui vient d’être élu MVP de la saison 2024/2025 de Serie B ? Selon nos informations, plusieurs clubs ont d’ores et déjà pris contact avec la direction des Neroverdi pour prendre des renseignements. Le gratin de Serie A et des clubs étrangers, notamment Premier League comme Sunderland, ont coché le profil d’Armand Laurienté, à l’heure où le natif de Gonesse entame le prime de sa carrière. Néanmoins, toujours d’après nos indiscrétions, les discussions avancent avec plusieurs clubs mais aucun accord n’a été trouvé, ni avec le club italien, ni avec l’entourage du joueur. Armand Laurienté se laisse le temps d’analyser toutes les opportunités sur la table. La direction de Sassuolo se montre toujours aussi exigeante et ferme dans les négociations au sujet de son attaquant de 26 ans. L’hypothèse de voir Laurienté rempiler pour une nouvelle saison de Serie A sous le maillot de Sassuolo est d’ailleurs toujours d’actualité. Mais l’objectif reste de faire le meilleur choix possible parmi toutes les offres disponibles.