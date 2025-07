PSV : discussions avancées avec Mönchengladbach pour Alassane Pléa

Selon nos informations, les discussions entre le PSV Eindhoven et le Borussia Mönchengladbach sont bien avancées concernant un possible transfert d’Alassane Pléa. Le club néerlandais, en quête d’expérience offensive pour la Ligue des champions, a fait du Français une priorité. De son côté, Gladbach, engagé dans une phase de reconstruction, ne s’oppose pas à un départ de son attaquant de 32 ans, à un an de la fin de son contrat.

Pléa sort d’une saison toujours pleine en Bundesliga : auteur de 11 buts et 5 passes décisives en 30 matchs de championnat, il a alterné les rôles de titulaire et de joker, en retrouvant peu à peu sa célèbre efficacité qui lui a valu sa réputation d’attaquant polyvalent et solide de ses premières années en Allemagne. Formé à Lyon et révélé à Nice, l’international tricolore pourrait ainsi vivre une nouvelle expérience dans sa carrière aux Pays-Bas, dans un club ambitieux et qualifié pour la C1. Le dossier pourrait se conclure rapidement.